Le milieu de terrain d’Arsenal envoie un message de deux mots à David Silva sur Twitter – .

Michael Regan / Getty Images

Le milieu de terrain d’Arsenal Daniel Ceballos a envoyé un message de deux mots à David Silva sur Twitter, alors que son compatriote espagnol disputait son dernier match de Premier League pour Manchester City.

Ceballos, qui a rejoint Arsenal dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison avec les géants espagnols et européens du Real Madrid à l’été 2019, a publié le message suivant, qui, traduit de l’espagnol, se lit comme suit: «Merci magicien».

Silva quitte City cet été et a disputé son dernier match de championnat pour les Citizens dimanche, alors que Pep Guardiola a remporté 5-0 contre Norwich City au stade Etihad en Premier League.

C’était le 309e et dernier match de championnat du milieu offensif espagnol pour les Citizens, après avoir rejoint le club en 2010.

Légende de la Premier League

Silva est l’un des plus grands joueurs à avoir figuré en Premier League et est une légende absolue du jeu.

L’ancienne star de Valence a remporté le titre de Premier League quatre fois, la FA Cup à deux reprises et la Coupe EFL à cinq reprises.

Le joueur de 34 ans a fait 22 départs et cinq matches de remplacement en Premier League pour City cette saison, marquant six buts et fournissant 10 passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Clive Brunskill / Getty Images

