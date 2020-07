Bandes-annonces Comic-Con 2020 de San Diego: à venir sur le Web

– – – San Diego Comic-Con 2020 – qui est devenu en ligne uniquement grâce à la pandémie de coronavirus en cours et qui s’appelle à juste titre [email protected] – avait de nombreuses nouvelles bandes-annonces à offrir, à la suite des innombrables panels qui ont eu lieu tout au long du méga-événement de la culture pop de quatre jours. Pour simplifier les choses pour tout le monde, nous avons décidé de compiler les plus grandes bandes-annonces présentées à [email protected] à un endroit. Nous continuerons à ajouter à la liste au fur et à mesure que de nouveaux événements arriveront pendant les quatre jours de l’événement. Assurez-vous donc de mettre cette page dans vos favoris et de continuer à vous enregistrer tout au long du week-end. Voici les meilleures bandes-annonces de films et de séries télévisées que nous ayons observées au Comic-Con 2020. Les nouveaux mutants. Les garçons. Et beaucoup plus. For All Mankind – Date de sortie: TBA 2020 (Apple TV +) The Walking Dead – Date de sortie: 4 octobre (Disney + Hotstar) Rick and Morty – Date de sortie: TBA (Netflix) Helstrom – Date de sortie: 16 octobre (Hulu) Lovecraft Country – Date de sortie: 17 août (Disney + Hotstar) The Boys – Date de sortie: 4 septembre (Amazon Prime Video) The New Mutants – Date de sortie: 28 août (Cinemas) Bill & Ted Face the Music – Date de sortie: 2020 (Cinemas) His Dark Matériaux – Date de sortie: Automne 2020 (Disney + Hotstar) Utopia – Date de sortie: Automne 2020 (Amazon Prime Video) Wizards: Tales of Arcadia – Date de sortie: 7 août (Netflix) – – –

DIAMOND SELECT TOYS Coffret San Diego Comic-Con 2013 Coffret Minimates de la ferme de The Dead Dead Hershels - Autres figurines et répliques Fnac.com : DIAMOND SELECT TOYS Coffret San Diego Comic-Con 2013 Coffret Minimates de la ferme de The Dead Dead Hershels - Autres figurines et répliques. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques

Non communiqué San Diego Comic-Con Lama Sweet Heart Alpaca 18 Plush Rose - Animal en peluche Fnac.com : San Diego Comic-Con Lama Sweet Heart Alpaca 18 Plush Rose - Animal en peluche. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de puériculture : Chicco, Bébé Confort, Mac Laren, Babybjörn...

Funko Figurine Funko Pop! Disney : Taram et le Chaudron Magique - Taram et le Seigneur des Ténèbres - Éd. Limitée San Diego Comic-con 2019 - Petite figurine Fnac.com : Figurine Funko Pop! Disney : Taram et le Chaudron Magique - Taram et le Seigneur des Ténèbres - Éd. Limitée San Diego Comic-con 2019 - Petite figurine. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les