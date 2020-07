Vérité sur Julia Roberts qui vend sa maison et quitte Los Angeles au milieu de problèmes financiers

Alors qu’un journal exige que Julia Roberts vende sa maison et déménage de Los Angeles, l’histoire est à tous points de vue imméritée.

Un point de vente a récemment garanti que l’urgence monétaire provoquée par la pandémie de COVID-19 avait provoqué des problèmes d’argent pour quelques A-listers à Hollywood. L’article a également inclus le nom de la star de «The Pretty Woman» sur ce récapitulatif.

L’article affirme que Roberts doit réduire son portefeuille foncier en raison de ses supposées difficultés financières. Le point de vente dit en outre que l’artiste a vendu sa maison à Malibu après avoir vendu sa maison à Hawaï et un penthouse à New York.

Un mystérieux initié a déclaré que le personnage à l’écran était en train de diminuer. La source douteuse équivalente incluait qu’elle était perturbée par la «frénésie à Hollywood» et envisageait de mener une vie de plus en plus calme dans son humble maison à San Francisco.

La star de « Runaway Bride » et son autre significatif Danny Moder auraient dû réduire leurs dépenses, comme indiqué par l’initié

Le couple est par tous les comptes surchargé de leurs versements de prêt immobilier sur diverses propriétés, tout comme les coûts d’élevage de leurs jeunes et les dépenses d’expert en marketing et de directeur.

Alors que Roberts a vendu ses propriétés à Malibu, Hawaï et New York, le couple ne travaille pas potentiellement à cause de l’épisode COVID-19. Dans tous les cas, malgré le fait que le personnage à l’écran ait vendu sa maison à Malibu en mars de cette année, elle a vendu ses deux autres propriétés en 2015 et 2016.

Cela démontre également que le récit de la vente de sa maison à Malibu ne suit pas l’offre des deux autres propriétés. De plus, les deux autres accords ont été conclus bien avant que la pandémie ne frappe le monde.

Bien que l’article répète également que Julia Roberts vend sa maison de Los Angeles pour migrer à San Francisco, ce n’est pas tout à fait correct non plus.

Tout bien considéré, Observer rapporte qu’elle est encore propriétaire de deux ou trois maisons différentes à Malibu seulement. L’une de ces maisons est prétendument plus somptueuse et ouverte que la propriété qu’elle a abandonnée.

En outre, sa maison de San Francisco est estimée à un coût plus important par rapport à la maison Malibu qu’elle a récemment vendue. Tattle Cop estime que ces ajustements dans son portefeuille ne semblent pas suscités en raison d’un manque d’actifs.

Ailleurs dans le monde, cette star hollywoodienne connaît le métier de paraître jeune de manière constante. Cela a été démontré récemment lorsque l’artiste de 52 ans a été retrouvée dans une image proche de sa photo de son film «Pretty Woman» sorti en 1990.

Julia Roberts n’avait que 23 ans lorsque le film est sorti.

Cette brillante photo de coup de cœur a été réalisée par Ard Gelinck qui s’est fait une spécialité de coordonner des images plus tardives et plus chevronnées de stars d’Hollywood.