Le manager partage ce que la cible d’Everton et de Newcastle lui a dit – .

Justin Setterfield / Getty Images

Le directeur de Crystal Palace, Roy Hodgson, a suggéré que Wilfried Zaha pourrait partir cet été, au milieu de l’intérêt signalé par Newcastle United et Everton.

Le Sun a rapporté en mai que les nouveaux propriétaires potentiels de Newcastle – le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) – souhaitaient signer cet été Zaha de Palace, un rival de la Premier League.

Bleacher Report a affirmé en juin qu’Everton souhaitait également obtenir les services de l’ailier international ivoirien de 27 ans.

Le directeur du palais, Hodgson, a admis que l’ancien ailier de Manchester United pourrait quitter Selhurst Park cet été.

Moment de fond de votre club cette saison

mariée

616955

Moment de fond de votre club cette saison

/static/uploads/2020/07/607681_t_1595494683.jpg

607681

centre

Lorsqu’on lui a demandé si Zaha serait toujours au Palace la saison prochaine, Hodgson a déclaré, cité par Goal.com: «C’est la question à 64 000 $, n’est-ce pas? Mais ce n’est pas seulement Wilf Zaha – il y a des joueurs dans chaque club qui entrent dans cette catégorie.

«Wilf a dit clairement, depuis que je suis vraiment arrivé au club, qu’il aimerait bouger et aimerait passer à autre chose et trouver de nouveaux pâturages.

«Mais c’est un joueur très précieux et le club se rend compte de sa valeur et apprécie sa valeur et donc vraiment tout dépendra je suppose – comme il le fait toujours – [on] quel genre d’offres le club va recevoir pour lui et comment ils assimileront cela au besoin de le garder ou au besoin, peut-être, de satisfaire ses souhaits et de lui permettre d’aller après avoir rendu un bon service au club pendant un certain temps de temps.

«Franchement, je n’ai pas de réponse à cette question, ce sera une question, je suppose, de voir ce qui se passe.

Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Bonne signature pour Newcastle United ou Everton?

Zaha est l’un des meilleurs ailiers de la Premier League, et le joueur de 27 ans serait une brillante signature pour les Magpies ou les Toffees cet été.

L’ailier est au sommet de son art, et il aurait un impact immédiat sur les Magpies of the Toffees.

Selon WhoScored, le joueur de 27 ans a marqué quatre buts et fourni trois passes décisives en Premier League pour Palace cette saison, et a marqué 10 buts et fourni cinq passes décisives en championnat en 2018-19.

Photo par Catherine Ivill / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, un expert de la BBC critique le fait que les Spurs ne signent pas un duo « révolutionnaire », affirme que 4 signatures n’ont pas fonctionné

Partager : Tweet