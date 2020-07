Eintracht Frankfurt prévoit avec 20000 spectateurs

L’Eintracht Francfort prévoit la nouvelle saison pendant la pandémie corona avec environ 20 000 spectateurs lors des matchs à domicile. « Dans notre planification, nous supposons une taille de 20 000 spectateurs, qui peut être de 15 000 ou 24 000 selon le tirage », a déclaré Axel Hellmann, membre du conseil. botteur.

Les autorités locales sont chargées d’approuver les concepts des clubs. Le LDF avait précédemment rédigé un guide pour les clubs professionnels. Il y a généralement de la place pour 51 500 fans à Deutsche Bank Park.

« Nous discuterons de la procédure d’attribution spécifique avec la scène des fans organisée, c’est-à-dire avec les représentants des fan clubs, du département des supporters, de la courbe nord-ouest et des Ultras », a déclaré Hellmann.

Le plus grand défi n’est pas la disposition des sièges dans le stade, « mais la question des déplacements, des accès et des départs. Nous espérons pouvoir conclure nos plans en détail avec la ville et les représentants des transports publics dans environ deux semaines », explique Hellmann.