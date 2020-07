« Je ne pensais pas que cela pouvait m’arriver »

À la mi-juin, Mila Ximénez est intervenue en direct sur «Sálvame» pour expliquer pourquoi ses récentes absences étaient dues. À ce moment là a révélé qu’il souffrait d’un cancer du poumon diagnostiqué une semaine seulement auparavant. Depuis lors, le journaliste sévillan a suivi un traitement intensif pour lutter contre la maladie complexe, et pour parler en profondeur de cette lutte épuisante. a visité le plateau de ‘Saturday deluxe’.

Mila Ximénez dans ‘Saturday deluxe’

Après avoir été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par ses pairs, qui lui ont toujours témoigné son soutien inconditionnel, Ximénez est retournée au début de ce cauchemar inattendu. Tout a commencé quand il a commencé à remarquer une douleur dans son dos, avec laquelle il a essayé de vivre pendant un moment: « Au début, je pensais qu’il m’avait foulé ou fait un petit effort. J’ai vu que la douleur que j’avais n’était pas normale«C’est à ce moment-là qu’une IRM a été réalisée, mais ce n’est qu’à son arrivée dans une clinique recommandée par María Teresa Campos que le diagnostic difficile lui a été communiqué.

Là, ils ont fait un scanner, et quand il est retourné au cabinet du neurologue, il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas: « Quand je suis monté, je me souviens qu’il m’a dit de rentrer. Je lui ai demandé s’il avait quelque chose de mal à me dire, et il a dit oui« C’est ainsi qu’il a découvert qu’il avait un cancer et plus tard, il a rencontré son oncologue, qui a révélé qu’il avait des métastases. » Ils m’ont dit que lorsqu’il y a un cancer, il est abattu et déjà guéri, mais celui-ci ne l’est pas. il peut tirer parce qu’il est ramifié « , a reconnu Ximénez. Pourtant, le médecin a essayé de lui donner un peu d’espoir: »Je pense que tu ne mourras pas de ça«À partir de ce moment, il a commencé à subir des séances de radiothérapie et après une chimiothérapie.

Le moment le plus dur

Malgré son attitude positive face à cette situation, la collaboratrice de Mediaset est toujours en train d’accepter tout ce qui se passe: « Je n’ai jamais pensé que j’aurais un cancer, je ne pensais pas que cela pourrait m’arriver. « Et dans ce processus, le soutien de sa fille Alba, qui est revenue à Madrid pour être avec elle, est très important. Bien qu’avant cela, Ximénez ait dû rassembler suffisamment de forces pour avouer ce qui se passait: » Alba est ce qui Que veux-je de plus? J’ai toujours essayé de la protéger de tout, de la garder dans une bulle et rien ne lui a fait de mal. Ce qui frotte contre elle me détruit. «