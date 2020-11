Le manager confirme qu’il voulait se débarrasser d’un joueur «  incroyable  » qui prospère maintenant à Tottenham – .

in

Ralph Hasenhuttl a confirmé que lui et Southampton voulaient revendre Pierre-Emile Hojbjerg cet été avant de déménager à Tottenham.

L’ancien patron du RB Leipzig a déclaré à Kicker (via Hampshire Live): « Nous voulions le vendre car il n’avait qu’un an de contrat et ne voulait pas le renouveler. En retour, nous avons eu Kyle Walker-Peters, un jeune joueur national anglais de Tottenham.

L’explication de Hasenhuttl a du sens. Si Hojbjerg refusait de renouveler son contrat, Southampton devait le décharger plutôt que de garder un joueur malheureux à St Mary’s.

L’Autrichien a également obtenu Walker-Peters en retour, qui s’est bien comporté jusqu’à présent cette saison.

Pas aussi bien que Hojbjerg, cependant.

L’international danois a brillé jusqu’à présent sous la tutelle de Jose Mourinho, commençant les huit matchs de Premier League de Tottenham.

Les Spurs occupent la deuxième place grâce aux efforts de Hojbjerg, et son bon travail s’étend également à la Ligue Europa où il a fait trois apparitions, remportant deux matchs.

Le capitaine du club, Hugo Lloris, a déclaré au programme de Tottenham (via Football London) que le Danois était « incroyable » depuis son arrivée au club.

Le Français a déclaré: « Pierre fait un travail incroyable depuis le début. Il a eu un grand impact grâce à sa personnalité, et il montre sa capacité et sa qualité chaque jour sur le terrain.

Hojbjerg a impressionné par ses performances au milieu de terrain industriel qui permettent à Harry Kane et Heung-min Son de s’épanouir.

WhoScored montre que le joueur de 25 ans effectue trois plaqués et deux dégagements par match en Premier League cette saison.

Il est également extrêmement efficace sur le ballon, enregistrant en moyenne 82,4 passes par match dans l’élite de l’Angleterre.

