Les scalpers PS5 Xbox Series X vendent les consoles jusqu’à 5000 $

Alors ça commence. La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont en grave pénurie, et les scalpeurs qui ont réussi à esquiver les entreprises et à accrocher plusieurs unités chacun sont bien conscients de ce fait. Une recherche rapide des consoles sur des sites comme eBay (merci, Video Games Chronicle) fait apparaître des milliers de résultats, au prix de 5000 $ et plus.

J’ai personnellement vu un certain nombre de ces annonces apparaître sur Facebook moi-même, même si elles n’étaient pas aussi mauvaises que celles d’eBay dans la mesure où les consoles coûtaient entre 900 et 1000 dollars là-bas. Je peux confirmer que ces annonces sont authentiques car les vendeurs fournissent une preuve d’achat et la preuve qu’ils ont le matériel disponible sous la main.

Cela ne manquera pas de cocher ceux qui ont essayé de mettre la main sur une console mais qui n’ont pas encore eu beaucoup de chance. Je ne suis certes pas en train de suivre la situation d’approvisionnement de la Xbox Series X / S, mais il semble que s’emparer d’une PS5, c’est comme trouver une aiguille dans une botte de foin à l’heure actuelle. Pour sa part, Sony s’est excusé de la pénurie et a imputé la moitié du blâme à Covid-19 et l’autre moitié à une demande sans précédent. La société a déclaré qu’elle travaillait dur pour fournir plus de PS5 vers Noël, mais il semble que la pénurie se prolongera jusqu’au début de 2021.

La PS5 ne sera lancée dans ma région que le 19 novembre, je vais donc tenter ma chance la semaine prochaine. En attendant, j’espère que ceux de nos lecteurs qui ont du mal à obtenir une console pourront en acheter une bientôt.

[Source: VGC]