Bryson DeChambeau 13e trou double bogey ruines rondes

Avant le début des Masters, une grande partie des discussions portaient sur la façon dont Bryson DeChambeau changeait le visage du jeu. L’Américain gonflé, qui frappe la balle hors de vue, dominerait le célèbre parcours de golf d’Augusta National.

« Je regarde ça comme un par 67 (au lieu de 72) pour moi parce que je peux atteindre tous les par-cinq en deux, pas de problème », a déclaré DeChambeau avant le début du tournoi.

Les dieux du golf ont évidemment pris note de la vantardise de DeChambeau, car lorsqu’il a atteint la première normale cinq du tournoi, tout s’est terriblement mal passé pour le joueur de 27 ans.

Après avoir commencé sa ronde au 10e, DeChambeau était à égalité lorsqu’il a atteint le 13e trou, son quatrième trou de la journée.

Son coup de départ n’était pas génial, mais certainement pas désastreux, trouvant la paille de pin à droite du fairway. Pourtant, atteindre le green en deux n’était pas hors de question.

Bryson DeChambeau cherche sa balle au 13e trou. (AP)

C’est alors que les choses ont mal tourné.

Son deuxième coup a été tiré dans les buissons à gauche du green, et, décidant de jouer une balle provisoire au cas où les buissons auraient récupéré sa balle d’origine pour de bon, a rapidement trouvé l’eau devant le green.

La balle provisoire a été rendue superflue lorsque la balle d’origine a été localisée dans les buissons, bien que DeChambeau ait été contraint de faire un penalty pour un mensonge injouable.

Il a laissé son quatrième coup avant le green, a joué un jeton moyen, puis deux putts pour un sept, sur un trou où trois n’est pas hors de question, et quatre sont attendus.

À partir de ce moment, il s’est bien rétabli, faisant des birdies aux trois par-cinq restants du parcours, et terminant avec un birdie au neuvième pour une ronde de deux sous 70. Il a cinq tirs derrière Paul Casey, mais certainement pas sur contention.

La mauvaise nouvelle pour le champion en titre de l’US Open est l’histoire d’Augusta National. Le dernier joueur à remporter le Masters après avoir fait un double bogey à la 13e était Jack Nicklaus, en 1972.

«Je ne l’ai tout simplement pas dessiné assez dans le virage et je suis devenu gourmand», a déclaré DeChambeau à propos de ses aventures à la 13e.

« Ce terrain de golf, autant que j’essaie de l’attaquer, il peut mordre. C’est toujours Augusta National, et ce sont les Masters. C’est un test incroyable de golf, quelle que soit la façon dont vous le jouez. »

L’Américain a déclaré qu’il pensait toujours pouvoir atteindre la normale, malgré un lancer difficile pour son quatrième tir.

« (C’était) très difficile. En descente, j’ai dû ouvrir le visage, si je le reprenais tout de suite, j’aurais heurté les buissons, les azalées, alors j’ai essayé de le couper et je suis devenu trop mignon avec ça , et il est sorti un peu mort », dit-il.

« C’était malheureux, mais à la fin de la journée, j’aurais dû être plus intelligent et le frapper, prendre mon médicament et le frapper sur le green, mais j’espère que demain je le frapperai dans le fairway et aurai une occasion différente pour birdie. sinon aigle. «