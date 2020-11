Le lanceur mobile Megarocket de la NASA rampe vers la rampe de lancement pour la préparation de la mission lunaire

La plate-forme de lancement mobile de la NASA se déploie pour lancer le complexe 39B au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 20 octobre 2020. (Crédit d’image: Amy Thompson / Space.com)

CAP CANAVERAL, Floride – L’énorme plate-forme de lancement mobile (MLP) de la NASA était en mouvement le mois dernier.

Le 20 octobre, l’énorme plate-forme a été déployée hors du bâtiment d’assemblage des véhicules ici au Kennedy Space Center, au-dessus du transporteur sur chenilles de la NASA. La plate-forme de 116 mètres de haut portera à terme l’énorme fusée Space Launch System (SLS) de l’agence et le vaisseau spatial Orion dans le cadre de la prochaine mission lunaire Artemis 1, qui devrait décoller à la fin de l’année prochaine.

Pour préparer la plate-forme à sa prochaine mission, l’équipe d’Exploration Ground Systems l’a déployée sur la plateforme du Launch Complex 39B pour deux semaines de tests.

Le MLP a commencé sa lente rampe de 4,2 milles (6,8 kilomètres) vers la plate-forme juste après minuit mardi, arrivant au sommet de la rampe de lancement environ 10 heures plus tard. Cette marche vers le pad est une partie cruciale du processus de préparation du lancement et aidera à préparer l’équipe pour la prochaine répétition générale humide et le lancement de SLS et Orion sur Artemis 1.

Il restera au complexe 39B pendant environ deux semaines, à travers une série d’activités de pré-lancement. Premièrement, les ingénieurs nettoieront soigneusement le MLP, de haut en bas, pour enlever tous les débris restants de la construction que l’équipe a effectuée, y compris l’installation des bras ombilicaux.

« Le lavage réduira le risque pour le SLS / Orion pendant le lancement », a déclaré Cliff Lanham, directeur des flux EGS, à Space.com. « Certains des débris sont inaccessibles sans utiliser d’eau à haute pression, disponible sur la plateforme, pour pénétrer dans les zones difficiles d’accès. »

À cette fin, l’équipe utilisera le système d’extinction d’incendie de la rampe de lancement, qui a des tuyaux à chaque niveau. De cette façon, ils peuvent vraiment entrer dans tous les coins et recoins pour s’assurer qu’il ne restera aucun débris qui pourrait endommager la fusée ou le vaisseau spatial le jour du lancement. Cette activité permettra également aux ingénieurs de recertifier le système d’extinction d’incendie du MLP, qui, selon Lanham, doit être renouvelé chaque année. (La dernière certification a été reçue en décembre 2019.)

Une vue rapprochée du Crawler Transporter 2 de la NASA, que l’agence a utilisé pour déplacer sa plate-forme de lancement mobile pour lancer le complexe 39B au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 20 octobre 2020. (Crédit d’image: Amy Thompson / Space.com)

Les équipes valideront également le compte à rebours de l’équipe de lancement pour s’assurer que toutes les activités liées au lancement sont correctement chronométrées. « Nous allons traverser [launch] compte à rebours des manifestations et prouver que nous pouvons respecter les délais nécessaires pour nous assurer que nous avons un lancement réussi et à temps », a déclaré Lanham.

Lanham a déclaré que le lanceur mobile avait été construit à partir de zéro, destiné à l’origine au programme Constellation de la NASA (qui visait à renvoyer les astronautes sur la lune d’ici 2020 mais a été annulé en 2010), puis les ingénieurs l’ont modifié pour pouvoir prendre en charge SLS. Son trajet, le Crawler Transporter 2, a également été conçu pour pouvoir gérer et transporter le prochain mégarocket de la NASA.

Dans le cadre du programme lunaire Artemis, la NASA prévoit d’atterrir la première femme et le prochain homme sur la lune dans le courant de 2024. Mais avant que l’agence ne mette des humains à bord, elle doit tester complètement la fusée et le vaisseau spatial. C’est le but de la mission Artemis 1, qui enverra un vaisseau spatial Orion non équipé lors d’un voyage autour de la lune à la fin de 2021.

L’énorme lanceur mobile de la NASA s’est dirigé vers la rampe de lancement pour des tests alors que le soleil se levait au-dessus du Kennedy Space Center, le 27 juin 2019. (Crédit d’image: NASA / Ben Smegelsky)

La NASA est actuellement en train de tester les systèmes sur sa première fusée SLS, mettant la scène principale à l’épreuve. Au cours du mois de novembre, l’agence effectuera un test de feu à chaud des quatre moteurs RS-25 du véhicule, appelé test de feu à chaud en vert. Ce test, qui a lieu au centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi, est l’une des dernières étapes importantes avant le lancement de l’année prochaine.

Le test en vol Artemis 1 démontrera les performances de divers systèmes clés sur les deux véhicules, y compris le bouclier thermique de la capsule de l’équipage. Artemis 2 – le premier vol d’essai avec équipage de SLS et d’Orion – enverra des humains autour de la lune et les ramènera en toute sécurité sur Terre. Cette mission est actuellement prévue pour la fin de 2022.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.