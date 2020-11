Activision Blizzard prévoit des jeux mobiles pour toutes ses franchises

Activision Blizzard apportera à terme toutes ses franchises sur les appareils mobiles.

Le plan de l’entreprise est soutenu par le succès de Call of Duty: Mobile.

Crash Bandicoot et Diablo devraient recevoir des adaptations de jeux mobiles en 2021.

Activision Blizzard va entamer une poussée fervente dans l’espace du jeu mobile dans les années à venir. Comme confirmé lors d’un récent appel aux investisseurs (via GameSpot), le président de la société, Daniel Alegre, a déclaré que la société verrait éventuellement toutes ses franchises arriver sur mobile.

Bien que la console et le PC restent apparemment les plates-formes fondamentales de l’entreprise, il semble que l’entreprise prenne plus au sérieux le potentiel financier du jeu mobile.

«Nous devons nous assurer que nous activons nos franchises sur les milliards d’appareils mobiles actuellement disponibles», déclare Alegre. «C’est de loin notre plus grande opportunité, et nous investissons de manière significative pour en tirer parti et pour amener toutes nos franchises vers le mobile heures supplémentaires. C’est vraiment très important pour nous. »

Ce n’est pas surprenant compte tenu du succès de l’entreprise avec Call of Duty: Mobile. Le spin-off du jeu de tir a enregistré plus de 300 millions de téléchargements dans le monde depuis son lancement il y a un an. Le titre a été lancé en Chine le mois dernier, donc ce nombre est susceptible d’augmenter. L’entreprise possède également King, le fabricant de la série Candy Crush.

Quels jeux mobiles Activision Blizzard pourraient faire leurs débuts?

Quant à ses prochains titres, une adaptation de Crash Bandicoot surnommée Crash: On The Run devrait être lancée l’année prochaine. Un titre mobile Diablo est en préparation depuis 2018, suscitant la colère des fans établis.

Quant à ses autres franchises qui pourraient arriver sur mobile, Activision Blizzard a l’embarras du choix. Nous avons déjà vu le lancement d’Overwatch sur la Nintendo Switch l’année dernière. World of Warcraft et StarCraft pourraient également offrir des expériences portables intéressantes. Tony Hawk et Spyro ont déjà visité des appareils mobiles, mais ces franchises pourraient bénéficier de futurs titres.

Mais que pensez-vous? Quels titres Activision Blizzard aimeriez-vous voir arriver sur mobile? Votez dans notre sondage ci-dessus ou déposez un commentaire ci-dessous.