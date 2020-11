Wesley Snipes suggère que Patton Oswalt a menti sur sa lame violente: Conduite de la Trinité

Il a ensuite rappelé à l’intervieweur Simon Hattenstone qu’il était l’un des producteurs exécutifs de Blade Trinity, et qu’il avait l’approbation contractuelle du réalisateur sur le film. «Je n’étais pas seulement l’acteur à louer. J’avais le pouvoir de dire, de dicter, de décider. C’était un concept difficile pour beaucoup de gens. »

Oswalt a précédemment décrit Snipes comme «juste un putain de fou de manière hilarante» pendant le tournage de Blade Trinity, et a affirmé que Snipes ne sortirait pas de sa caravane. «Il fumait de l’herbe toute la journée. Ce qui me convient, car j’avais tous ces DVD que je voulais rattraper. »

Après l’incident d’étranglement présumé, Oswalt a déclaré que lui et Goyer étaient sortis boire dans un club de strip-tease, où le réalisateur avait tenté d’embaucher un gang de motards pour le protéger des Snipes sur le plateau.

«David leur dit: ‘Je paierai toutes vos boissons si vous vous présentez demain et prétendez être ma sécurité.’ Wesley a paniqué et est retourné à sa caravane. Et le lendemain, Wesley s’est assis avec David et s’est dit: ‘Je pense que vous devez arrêter. Vous êtes préjudiciable à ce film. Et David m’a dit: ‘Pourquoi ne démissionnez-vous pas? Nous avons tous vos gros plans et nous pourrions filmer le reste avec votre remplaçant. Et cela a tellement paniqué Wesley que, pour le reste de la production, il ne communiquait avec le réalisateur que par le biais de post-it. Et il signait chaque post-it ‘From Blade’.

Faites de tout cela ce que vous voudrez.

