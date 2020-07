Le kit de fabrication de jouets Animate de Matthieu Muller initie les enfants à l’électronique

OPPO x RCA Humanising Technology: Animate est un kit de fabrication de jouets robotiques de Matthieu Muller destiné à rendre l’électronique amusante et accessible aux enfants.Animate, qui s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans, permet aux utilisateurs de créer des jouets en carton, batteries, câbles, buzzers, capteurs, moteurs et lumières LED.Le kit est également livré avec un guide pour aider les enfants avec leurs conceptions, et tous les composants électroniques sont délibérément surdimensionnés et finis avec des formes et des couleurs ludiques pour plaire aux enfants. le kit en réponse à un brief défini par OPPO London Design Centre – le centre de conception de la société de technologie mondiale OPPO – alors qu’il était inscrit au programme MA Design Products du Royal College of Art. « Animate est un kit de composants électroniques avec une forme et une couleur distinctes visant à donner vie à l’imagination des enfants « , a expliqué OPPO London Design Center. » Le projet introduit la technologie comme un outil créatif permettant aux enfants de six à dix ans animer leur propre création. « La société de technologie mondiale OPPO présente sept projets centrés sur les personnes par cinq étudiants du Royal College of Art qui ont été développés en collaboration avec son centre de design, OPPO London Design Centre. Les cinq étudiants en vedette faisaient partie des huit la société de technologie mondiale tout en étudiant le programme MA Design Products, au cours duquel ils ont répondu à un mémoire intitulé Humanising Technology.Voir la sélection de projets OPPO de la collaboration OPPO x RCA Humanising Technology ici.

Diet World C'est Moi Qui L'ai Fait Kit Fabrication DIY Gommage Corps Diet World Kit Fabrication DIY Gommage Corps, ce kit 100% naturel est parfait pour ceux qui aiment savoir ce qu'il se trouve dans leurs produits et qui souhaitent les confectionner à la maison. Compter 2 minutes pour préparer ce gommage qui vous servira jusqu'à 2 semaines ! Le Kit Fabrication DIY Gommage

Diet World C'est Moi Qui L'ai fait Kit Fabrication DIY Shampooing Sec Diet World Kit Fabrication DIY Shampooing , ce kit 100% naturel est parfait pour ceux qui aiment savoir ce qu'il se trouve dans leurs produits et qui souhaitent les confectionner à la maison. Compter 2 minutes pour préparer ce shampoing sec qui vous servira jusqu'à 3 semaines ! Le Kit Fabrication DIY

Hasbro dohvinci c0915eu4 – Grand Kit de Bricolage, Jouets de Bricolage - Pâte à modeler pour enfant Fnac.com : Hasbro dohvinci c0915eu4 – Grand Kit de Bricolage, Jouets de Bricolage - Pâte à modeler pour enfant. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes marques de puériculture : Chicco, Bébé Confort,