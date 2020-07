Sphère de sapience révélée pour l’extension de la Scholomance Academy de Hearthstone

Image via Blizzard Entertainment

Une nouvelle carte de Académie de Scholomance de Hearthstone l’expansion a été dévoilée dans un teaser par e-mail aujourd’hui.

Sphere of Sapience est une arme neutre légendaire, la première du genre. Cela coûte un mana, n’a aucune attaque, quatre durabilité et la possibilité de regarder la carte du dessus de votre deck au début de votre tour. Si vous choisissez de l’envoyer au bas de votre deck, Sphère de Sapience perd une Durabilité.

Capture d’écran via Blizzard Entertainment

Cette arme légendaire permet à vos futurs tirages d’être plus cohérents d’une manière presque comparable à l’observateur sans vue de Demon Hunter. Si vous aimez la carte que vous êtes sur le point de dessiner, vous pouvez la conserver et faire comme si de rien n’était. Mais si vous n’aimez pas la carte que vous êtes sur le point de piocher, vous pouvez l’envoyer au bas du paquet et ne plus jamais la revoir pour tenter quelque chose de mieux.

Le fait que cela puisse être fait quatre fois avant de casser vous donne un niveau assez puissant de résolution des tirages. Et en raison de la nature de mana unique de cette carte, le mulliganing dur sera idéal pour la réussir car la dessiner plus tôt sera beaucoup plus efficace que de la dessiner plus tard.

Sphère de Sapience poursuit la tendance de Académie de la Scholomance cartes qui donnent aux joueurs plus de chances de filtrer la qualité de leur tirage au sort, similaire au gardien du savoir Polkelt récemment révélé.

Académie Scholomance sortira le 6 août. Les joueurs peuvent pré-acheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

