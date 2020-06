Le jeu Batman de WB Montréal révèle cet été

La rumeur a tourné un nombre épuisant de fois en ce qui concerne le jeu Batman de WB Games Montréal. De telles rumeurs pourraient bientôt prendre fin, cependant… si l’on en croit une nouvelle spéculation. Selon certaines sources, Warner Bros prévoit de dévoiler enfin le titre cet été. Encore plus intéressant, l’éditeur est censé publier la nouvelle entrée Batman plus tôt que prévu.

Ces détails non étayés proviennent de Game Reactor, qui prétend avoir un aperçu de quelques «jeux d’été secrets». De toute évidence, un de ces projets est la nouvelle aventure de WB Games Montréal avec le Caped Crusader. Game Reactor note que WB avait initialement l’intention d’annoncer le projet lors de sa première conférence de presse E3 cette année. Bien sûr, ces plans ont été supprimés en raison du coronavirus.

Étant donné que les discussions sur les plans annulés de l’EB 2020 de la BM sont en cours depuis un certain temps, il est possible que le site Web fasse simplement une supposition éclairée. Quoi qu’il en soit, selon Game Reactor: «Le plan est apparemment toujours de nous montrer le jeu dans les deux prochains mois, et je doute que le mouvement pandémique et / ou Black Lives Matter changera cela, car le jeu devrait sortir plus tôt que vous ne le pensez. » Encore une fois, ces allégations restent sans fondement et doivent être prises avec une pincée de sel.

On a beaucoup parlé du projet de l’équipe de Montréal; il semble que nous en sachions trop mais pas assez à la fois. Le détail le plus communément accepté concerne la participation de la Cour des Chouettes au récit du nouveau titre. Depuis fin 2018, le studio a taquiné l’implication de la Cour. Le créateur de la Cour des hiboux Scott Snyder a d’ailleurs inchangé une allumeuse similaire l’année dernière au milieu des spéculations sur une révélation surprise qui ne s’est jamais produite. Une rumeur plus récente prétend que la prochaine aventure interactive de Batman servira de redémarrage pour le Arkham séries. Espérons que WB présentera bientôt quelque chose d’officiel.

