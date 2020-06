« The Stranded Season 2 » Date de sortie, intrigue, bande-annonce et distribution comprenant Chayanit Chansangavej, Tanapon Sukumpantanasan et plus

La

La sortie de nouveaux longs métrages de super-héros est peut-être en pause, mais nous avons un court-métrage particulièrement bien conçu sur l’un des méchants les plus emblématiques de DC pour aider à combler le vide. En ce qui concerne les fonctionnalités d’action en direct, nous avons vu une interprétation de Poison Ivy sur grand écran, Uma ThurmanDans la version de 1997, Batman & Robin. Indépendamment de ce que vous pensez du travail de Thurman dans le rôle, le film dans son ensemble a été panoramique et a essentiellement mis un terme à cette itération de la franchise de films Batman. Ce ne peut pas être le seul et unique tournage de Poison Ivy sur grand écran; le personnage a besoin d’une autre fonctionnalité d’action en direct.

Vous avez peut-être entendu ce réalisateur Cathy Yan exprimé leur intérêt à explorer la relation entre Harley Quinn et Poison Ivy dans un Oiseaux de proie film de suivi, mais que nous obtenions ou non ce film spécifique, je voudrais parier que les gens de DC et Warner Bros trouveront un moyen de remettre le personnage sous les projecteurs dans un avenir proche. Quand ils le font, cela pourrait valoir la peine de s’inspirer de l’écrivain-réalisateur-star Leah McKendrick et producteur-star Mariah OwenNouveau court métrage, Pamela & Ivy, qui accorde une importance primordiale à la trame de fond de Poison Ivy.

McKendrick a déclaré en exclusivité à Collider: « Ces représentations des femmes sont diffusées dans le monde entier et je pense qu’il est important de ne pas les réduire à des caricatures folles et hyper-sexualisées dont le comportement n’est jamais expliqué. » Owen a également ajouté: «Avec Pamela & Ivy étant créé par deux femmes cinéastes fortes, nous voulions mettre notre spin sur être dans un monde masculin, que nous connaissons tous les deux de nos propres épreuves personnelles et tribulations au sein de l’industrie du divertissement. «

Comment appliquent-ils exactement cette perspective à l’expérience d’un supervillain? Owen a en outre expliqué:

«Nous voulions comprendre d’où vient l’hyper-sexualisation des versions précédentes de Poison Ivy. Utiliser ce qu’elle a est pour elle la magie et le mystère; c’est sa devise dans sa quête de survie et elle a dû survivre toute sa vie. Dans notre histoire d’origine, le spectateur a la chance de sympathiser avec elle et de voir la vie à travers les yeux d’Ivy pour la première fois. Vous comprenez qu’elle pousse de l’endroit où elle a été plantée. »

Collider est ravi de faire ses débuts Pamela & Ivy, que vous pouvez vérifier par vous-même dans la vidéo en haut de cet article. Et quel que soit l’avenir du grand écran de Poison Ivy en direct, l’espoir est que McKendrick et Owen réussiront à faire forte impression avec ce court métrage. Owen a noté: «Nous espérons que ce film inspirera la prochaine génération de filles à tomber amoureux de ce qui les rend uniques, à repousser les limites et à comprendre que chaque personne a une histoire et que chaque méchant a une origine.»