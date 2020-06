Après de nombreux retards, le lancement de MG Hector Plus est probable en juillet!

Le MG Hector Plus devait initialement être lancé en avril, mais a depuis été retardé en raison du verrouillage. Le Hector à trois rangées pourrait désormais voir son lancement en juillet.

Nous vous avions précédemment signalé que MG Motors prévoyait de lancer le SUV Hector Plus en juin 2020. Cependant, juin est déjà là et le lancement n’est pas prévu dans quelques semaines. À l’origine, le Hector Plus devait être lancé en avril même, mais la crise actuelle des coronavirus a inévitablement retardé tout. Maintenant, le constructeur automobile a confirmé dans un tweet qu’il prévoyait de lancer Hector Plus sur le marché en juillet 2020. Nous espérons vraiment que c’est la chronologie finale et qu’il n’y aura plus de retards.

MG Motors a tweeté qu’ils prévoyaient de lancer le Hector Plus d’ici juillet 2020.

Essentiellement, le Hector Plus est une version à trois rangées du Hector standard et il sera lancé dans une configuration à 6 places avec deux sièges capitaine pour la rangée du milieu. Il est également question d’une version à sept places introduite plus tard avec une banquette ordinaire pour la rangée du milieu. Outre les sièges supplémentaires, le Hector Plus bénéficie également de quelques changements de style.

Le Hector Plus est un SUV 6 places à trois rangées basé sur le Hector standard.

Le Hector Plus obtient une nouvelle calandre qui est beaucoup plus élégante qu’auparavant. Les pare-chocs ont également été révisés et le faisceau de phares principal a également été changé pour un look plus anguleux. Les DRL en haut ont également été révisés. À l’arrière, les feux arrière ont été rendus plus élégants avec un nouveau pare-chocs arrière et un nouveau design d’échappement à double sortie. La barre lumineuse LED du Hector positionnée sur le hayon a été retirée.

Le Hector Plus a augmenté de 40 mm de longueur par rapport au Hector ordinaire. Il a cependant le même empattement, la même largeur et la même hauteur que le Hector ordinaire. Cette augmentation de longueur peut être attribuée au pare-chocs arrière retravaillé. À l’intérieur, le tableau de bord reste assez identique au Hector standard et vous pouvez vous attendre à un logiciel mis à jour pour le système d’infodivertissement à écran tactile portrait de 10,4 pouces et à une nouvelle disposition du tableau de bord bicolore. La variante haut de gamme comprendra également un toit panoramique et la suite de connectivité embarquée de MG, tout comme le Hector standard.

Le Hector remians mécaniquement inchangé du Hector standard. Cela signifie qu’il sera propulsé par un moteur à essence de 1,5 litre, un moteur essence-hybird de 1,5 litre et un moteur diesel de 2,0 litres. Les spécifications du moteur à essence et diesel restent également identiques à celles du Hector standard. Les options de boîte de vitesses devraient également être identiques – les trois moteurs sont livrés avec une boîte manuelle à 6 vitesses, tandis que les modèles à essence bénéficient également d’une option automatique à double embrayage à 7 vitesses.

La MG Hector Plus rivalisera avec des goûts comme le Tata Gravitas, le Mahindra XUV500 et également la version sept places de la Hyundai Creta qui sera également présentée à l’avenir. Le prix étant annoncé en juin, il devrait afficher une prime décente par rapport à l’Hector.