Le guérisseur sur Netflix: pourquoi le film confessionnel semble-t-il immoral? Fin expliquée!

The Healer a fait son entrée dans les salles de cinéma en 2017. C’est un film confessionnel. Cependant, le film n’a pas semblé attirer l’attention d’un grand nombre de publics. Mais maintenant, comme le film est sur Netflix, des milliers de personnes le prennent en considération et pensent à l’essayer.

Le guérisseur raconte l’histoire d’un jeune homme qui découvre qu’il a la chance de recevoir un don de guérison. Il essaie de le comprendre et essaie de trouver sa réalité. Dans tout cela, une adolescente atteinte d’un cancer en phase terminale lui montre le chemin de façon inattendue.

Quelle est l’histoire du film?

Le guérisseur est fondamentalement une histoire à propos d’un réparateur électrique en faillite, Alec Bailey. Il est traumatisé à cause de la mort de son frère jumeau. Raymond Heacock, son oncle éloigné, lui propose de le soulager de ses dettes. La seule condition qu’il pose est qu’Alec devrait accepter de vivre avec lui à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Image: Los Angeles Times, histoire du film

N’ayant plus aucune option, Alec va de l’avant pour accepter la proposition. Cela le mène à un voyage qui change la vie lorsque son oncle lui révèle qu’il vient d’une famille de guérisseurs. Ainsi, il découvre qu’il a le pouvoir de guérir les malades.

Essayant de comprendre cette capacité, Alec rencontre Cecilia, une vétérinaire locale, et Abigail, une adolescente qui a un cancer. Les deux lui montrent le chemin de façon inattendue.

Cependant, la fin de The Healer a souvent surpris les téléspectateurs les menant à la confusion.

The Healer: Gist and Ending

Quand Alec accepte de travailler avec son oncle, il rencontre une femme nommée Cecilia en Nouvelle-Écosse. Elle propose de l’aider en rédigeant une annonce pour lui afin qu’il puisse trouver du travail. Il lui dit qu’il est un guérisseur de l’électronique. Cependant, il y a un malentendu colossal lorsque Cecilia l’interprète mal comme un guérisseur régulier, celui qui pourrait guérir les gens. Sur ce point, hs essaie d’expliquer la réalité.

Une fois, lorsqu’un prêtre fait une crise cardiaque devant Alec, il se précipite avec lui dans la ville pour demander de l’aide. Finalement, il s’avère que le prêtre va parfaitement bien. C’est alors qu’il se révèle être un vrai guérisseur!

Après cela, son oncle lui révèle que sa famille a le don de guérir. Alec semble considérer tout cela comme faux.

C’est alors qu’Alec rencontre Abigail, une adolescente diagnostiquée d’un cancer en phase terminale. Elle veut qu’il l’aide à la guérir, mais Alec refuse en disant qu’il ne peut rien faire.

Image: Netflix Le complot du guérisseur

Cependant, lorsque Abigail le demande, Alec accepte de passer un week-end avec elle et Cecilia. Après tout cela, Alec fait un rêve sur son frère Charlie, qui meurt d’un cancer. Ainsi, il veut aider Abigail et demande donc à son oncle de lui rendre le pouvoir de guérison.

Son oncle lui montre le chemin. Alec se précipite vers l’église et maudit et abuse de Dieu pour récupérer ses pouvoirs. Le lendemain, il découvre qu’Abigail a été guérie.

Dans la partie finale, tout semble irréel lorsque le portrait d’Alec apparaît soudain sur le mur des guérisseurs au sous-sol.

Critiques: Comment le film apparaît-il aux téléspectateurs?

#TheHealer est le film de bien-être de l’automne à ne pas manquer! Rejoignez le voyage d’Alec alors qu’il découvre son vrai cadeau et crée des amitiés improbables en cours de route! Diffusez maintenant avec le lien dans notre bio! pic.twitter.com/jhKEkgQ3DZ

– The Healer (@healermovie) 13 octobre 2018

Le film semble un peu irréel et dramatique pour certains. Cependant, la partie du film, quand Alec va à l’église et appelle Dieu comme un idiot, semble très déplaisante à beaucoup. Bien qu’il s’agisse d’un fantasme, le film s’éloigne des valeurs morales et, par conséquent, de nombreux téléspectateurs le considèrent comme immoral.

De plus, la fin ne semble pas appropriée car elle laisse le public confus. Malgré certains de ces inconvénients, de nombreux téléspectateurs ont adoré le diffuser et ont pleinement apprécié le film.

The Healer: Cast

Image: Lecture du casting du film

Écrit et réalisé par Paco Arango, le film met en vedette:

Oliver Jackson-Cohen comme Alec Bailey

Jonathan Pryce comme Raymond Heacock

Camilla Luddington comme Cecilia

Jorge Garcia comme Père Malloy

Batman le chien en tant que Batman

Adrian G. Griffiths comme Tom

Kaitlyn Bernard comme Abigail

David Rossetti comme pilote

Victoria Gillan en tant qu’épouse de Pilot

Brian Downey comme Henry

Gavin Liddel comme Greg

Où a-t-il été filmé?

Paco Arango, l’écrivain et réalisateur de The Healer, a tourné le film dans des endroits en Nouvelle-Écosse. L’un des motifs de cette décision était de reverser une partie des bénéfices à une fondation pour enfants en Espagne.

Les trois principaux lieux de tournage sont Lunenburg, Chester et Halifax. De plus, la production a déménagé à Aspotogan, près de St. Margarets Bay.

Dernier mot:

The Healer est actuellement en streaming sur Netflix. Il peut être une bonne option pour ceux qui souhaitent regarder des films religieux. Bien que certaines personnes croient que l’histoire du film est basée sur une histoire vraie, c’est celle qui a le plus de fantaisie. Il ne reflète clairement aucun événement réel.

En plus d’être une bonne histoire de guérisseur, certaines parties du film semblent immorales. Malgré cela, les téléspectateurs semblent satisfaits du film.