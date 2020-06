PS5 Reveal était le flux de jeu le plus regardé de l’histoire YouTube

Mise à jour: Il semble que nous ayons été embobinés! Il n’y a aucune preuve claire qu’un « Millie Amand » travaille sur YouTube en tant que directeur des statistiques, donc ce compte pourrait très bien être un faux. Cependant, il y avait encore quelques chiffres impressionnants de la diffusion de la révélation selon le site Esports Charts, qui a tiré les données YouTube et Twitch pour trouver qu’il a obtenu plus de 7 millions de vues sur toutes les chaînes. La façon exacte dont cela se compare aux flux de jeux précédents n’est pas claire pour le moment, mais nous pouvons probablement nous attendre à plus de données officielles dans les prochaines semaines.

La bande-annonce de conception de console autonome arbore déjà plus de 10 millions de vues à elle seule, et de nombreux jeux présentés sont également dans les millions de vues.

Original: Dire que les gens sont ravis de la PS5 serait un euphémisme. Alors que l’heure se rapprochait du début de la diffusion en direct de PS5 Future of Gaming, les chiffres sur toutes les chaînes ne cessaient d’augmenter. Même une heure avant le spectacle, plus de 100 000 personnes attendaient de voir ce que Sony allait présenter. Au début de la diffusion, ces chiffres ont augmenté encore plus. La révélation PS5 de Sony est devenue le flux de jeu le plus regardé de l’histoire de YouTube, dépassant les téléspectateurs de toutes les révélations de consoles passées et des conférences de presse E3.

Les statistiques de l’événement révèlent sur PS5 ont été confirmées par Responsable des statistiques YouTube Millie Amand. Cette personne n’existe peut-être pas réellement. Voir mise à jour.

Peut confirmer que l’événement de révélation # PS5 d’hier était le flux de jeu en direct le plus regardé de l’histoire de YouTube. Il a dépassé toutes les révélations précédentes de la console et les spectacles de l’E3. – Millie Amand (@millieamand) 12 juin 2020

Dans un autre tweet, Amand a révélé qu’un total de 7,32 millions de personnes ont regardé l’événement PS5 Future of Gaming uniquement sur YouTube. Cela n’inclut pas les chiffres via Twitch, et il n’est pas clair si les rediffusions et les flux de réaction avec leur propre ensemble de téléspectateurs sur YouTube et sur d’autres plates-formes – comme ceux de Kinda Funny ou Parris Lilly – ont été pris en compte dans ces totaux. Pourtant, ce sont des chiffres énormes qui reflètent à quel point les fans impatients ont attendu de voir ce qui allait arriver de Sony.

Et la vitrine de 75 minutes n’a pas déçu, déclenchant une avalanche de titres à travers une gamme variée de thèmes, de développeurs et de styles. Il y avait un petit quelque chose pour tout le monde, y compris ces énormes jeux de première partie comme le Horizon suite que nous attendions, des puissances tierces comme la prochaine Resident Evilet des jeux indépendants passionnants tels que Retour.

À la fin, Sony a finalement donné à tout le monde ce qu’il attendait. Ils ont dévoilé le design de la console PS5, montrant un design unique et radical qui s’écarte un peu des consoles habituelles de la «boîte noire» auxquelles nous sommes habitués. L’événement Future of Gaming se sent comme un catalyseur, tirant enfin la conversation de l’industrie vers la prochaine génération de consoles. Maintenant que Microsoft et Sony ont leurs cartes de nouvelle génération sur la carte, nous pouvons vraiment commencer ce voyage vers la date de sortie de la PS5 plus tard cette année.

La PlayStation 5 devrait sortir en 2020.