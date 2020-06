Le grand amiral Thrawn: le personnage de Star Wars apparaîtra dans un film autonome.

IMAGE: Pinterest Récemment, les informations sur le personnage du Grand Amiral Thrawn obtenant un film autonome ont fait le tour. Diverses théories sur le même sujet ont fait surface depuis que cette nouvelle a commencé à se répandre. Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

À propos du personnage

Le grand amiral Thrawn est certainement l’un des personnages les plus populaires et les plus importants de la continuité de Star Wars Legends. Bien sûr, nous avons tous rencontré de nombreuses figurines Star Wars et d’autres marchandises inspirées par ce personnage étonnant. Ainsi, les fans sont vraiment intrigués de connaître le film dans lequel nous pouvons le regarder dans toute sa splendeur.

Initialement, ce personnage est apparu dans le roman Héritier de l’Empire. Le roman la première partie de la trilogie Thrawn. Il a été montré comme un grand amiral dans la marine impériale. De plus, Thrawn est sans aucun doute l’un des serviteurs de l’empereur les plus pointus. Voici une vidéo étonnante de certaines des meilleures scènes de ce personnage.

Le grand humanoïde à la peau bleue a rapidement attiré notre attention avec ses yeux rouges et son uniforme blanc. De plus, l’image du grand amiral Thrawn est bien établie en tant que stratège et génie inégalé. Un personnage aussi fort mérite un film indépendant compte tenu de son immense potentiel.

Film du Grand Amiral Thrawn

Des sources suggèrent que dans une prochaine aventure Star Wars, les fans verront une forme réelle du personnage. Si cela est vrai, il y a d’innombrables questions que chaque fan aura. Cependant, ce ne sont que quelques spéculations sur le film.

Qui jouera le rôle de ce magnifique personnage? Comment le personnage du grand amiral Thrawn deviendra-t-il un concept complètement individuel? De plus, cela va-t-il nous décevoir ou justifier la popularité du personnage?

Thrawn (IMAGE: Pinterest) Il y a une liste interminable de questions et les réponses n’apparaîtront que lorsqu’une annonce officielle sera faite. Cela dit, il n’y a pas de fumée sans feu. Peut-être que le projet en est à sa phase initiale, mais les créateurs ne veulent pas en révéler beaucoup trop tôt. Ainsi, le Grand Amiral Thrawn pourrait apparaître comme un personnage réel.

En conclusion, nous devrons attendre et espérer que ces questions et conjectures obtiendront une réponse justifiée des créateurs.