Gurren Lagann est une série animée d’action fantastique – / Film

Le genre mecha, où des robots géants qui peuvent se combiner et former des robots encore plus gros, frappent d’autres robots ou monstres géants au visage dans des combats épiques, est l’un des piliers de l’anime. Pourtant, le genre a également suffisamment d’espace pour permettre un sous-genre dédié aux explorations poignantes de la guerre et à l’effet du pilotage d’armes géantes de destruction massive sur la psyché humaine.

Mais en 2007, un spectacle est sorti qui a rappelé à tout le monde que les robots géants étaient la chose la plus cool, et les voir se battre valait la peine d’être souligné. C’est vrai, il est temps de saisir vos épiques lunettes de soleil orange en forme de triangle et de croire en vous qui croyez en vous-même, alors que nous jetons un coup d’œil au spectacle qui a percé les cieux: Gurren lagann.

Le spectacle nous présente Simon, un jeune tunnelier dans un village souterrain. Avec les encouragements de son ami épique et plus âgé qu’il considère comme un frère de sang, Kamina, ils parviennent à percer à la surface pour trouver un monde épique, vaste et dangereux. À partir de là, le spectacle devient une célébration de tout ce qui est mecha: les amitiés épiques, le drame de guerre épique et granuleux, les discours inspirants épiques, les explorations épiques du chagrin, les robots géants épiques propulsés par la puissance épique du battage médiatique – ou l’esprit de combat, si vous voulez – qui combattent des méchants épiques, de plus en plus dangereux et défiant la physique dans des combats de robots géants d’épopée épique.

Ce qui le rend génial

Comme si l’intro n’était pas claire, Gurren lagann c’est beaucoup de choses, mais le subtil n’en fait pas partie. Le spectacle peut être mieux décrit comme « Que se passe-t-il lorsque Studio Gainax est invité à créer un dessin animé du samedi matin. » L’une des meilleures choses à propos de la série est la façon dont elle continue de monter et de descendre en spirale à la fois en termes de pouvoirs et d’enjeux. L’histoire commence assez petite, mais dégénère rapidement en proportions folles, ajoutant un vaste ensemble et introduisant des menaces de plus en plus grandes. Les scènes de combat ne se sentent jamais répétitives ou ennuyeuses, comme Gurren lagann continue d’introduire de nouveaux ennemis et pouvoirs plus puissants, avec une animation qui fait attention aux moindres détails et offre des scènes de combat exaltantes pleines de sang-froid et de badasserie.

Gurren lagann heureusement, ne se prend pas très au sérieux, mais cela évite également de rendre son ridicule stupide ou comme une parodie. Le spectacle ne cesse de relever les enjeux, ne donnant pas au public un moment de repos ou aux personnages un moment pour s’arrêter et remettre en question la logique derrière ce qui se passe. Au lieu de cela, les personnages réagissent comme un robot qui jette littéralement des galaxies comme s’ils étaient des frisbees n’est qu’un monstre de plus à battre.

Les explications scientifiques des concepts les plus bizarres plus tard dans la série sont immédiatement ignorées, car les personnages ont seulement besoin de savoir que leur détermination peut battre n’importe quel méchant et que leurs sentiments les protégeront de tout. Ce ridicule ridicule va faire ou défaire le spectacle pour de nombreux téléspectateurs, mais si vous êtes pour la balade, cela fait du spectacle une expérience unique.

Le ridicule s’étend aux visuels du spectacle, un incontournable du spectacle qui a inspiré tout un studio d’animation. Des explosions sensationnelles, des robots géants qui sont essentiellement des têtes avec des bras et des jambes, et des traits et des expressions corporelles picaresques maintiennent le spectacle à un niveau de conscience de soi qui permet Gurren lagann de ne jamais se prendre au sérieux, même s’il reconnaît la gravité de certains de ses points et thèmes de l’intrigue.

Bien que Gurren lagann est une célébration du genre mecha, il subvertit également certains de ses tropes et archétypes. Même si la série n’a pas peur de glorifier la virilité à sang chaud, l’histoire reconnaît les dangers de la stupidité imprudente et de la constipation émotionnelle. De même, la série tombe sur une sexualisation excessive de son personnage féminin principal, mais à mesure que la série progresse, Yoko Littner se voit accorder plus d’importance et d’agence, devenant un personnage aussi fort que Simon ou Kamina, même si le fan-service et les stéréotypes ne s’arrêtent jamais vraiment.

Ce que cela apporte à la conversation

Il existe de nombreuses influences claires dans Gurren lagann, mais l’un des plus évidents est le spectacle qui a changé à jamais l’anime Mecha, et l’anime en général: Neon Genesis Evangelion. De bien des façons, Gurren lagann peut être décrit comme l’antithèse spirituelle Evangelion, avec leur approche du genre robot géant presque à l’opposé.

Où Evangelion est profondément introspectif et s’intéresse à déconstruire le genre – comme avec un protagoniste timide avec une faible estime de soi et une famille terrible – Gurren lagann prend le genre à sa valeur nominale et célèbre l’absurdité inhérente à l’idée de robots de combat géants en ajoutant un peu de slapstick. Il n’y a pas d’exploration approfondie des pensées et des sentiments intérieurs, mais chaque personnage crie ses pensées à haute voix, et il bouge et émote d’une manière caricaturale. Ceci est mieux illustré par Gurren lagannLe protagoniste de: Simon. Simon est élevé sans véritable famille, mais a une figure de père / frère attentionné, des amies et des partenaires romantiques potentiels sans bagages émotionnels, et réagit au traumatisme et à l’adversité en avalant son chagrin, en invoquant le courage et en perçant le ciel avec une perceuse géante.

Cela étant dit, Gurren lagann n’a pas peur de s’engager dans des thèmes sérieux. Au début, le spectacle introduit une mort dévastatrice qui change à jamais les personnages, et ce chagrin continue à chaque épisode, et les thèmes de la gouvernance et des sacrifices de quelques-uns pour sauver le plus grand nombre deviennent une grande partie de la série plus tard. Gurren lagann n’est pas intéressé à vous faire asseoir pendant des heures après avoir terminé le spectacle en pensant à votre santé mentale ou à l’existentialisme, mais il est intéressé à explorer des thèmes extérieurs à une plus grande échelle pour compléter son thème central de vouloir vous réussir malgré l’adversité .

Pourquoi les fans non-anime devraient le vérifier

Voulez-vous avoir l’impression d’être assis devant la télévision, de manger des céréales dans votre pyjama et de regarder quelque chose vous transporter instantanément dans un autre monde et inspirer votre imagination avec des possibilités infinies? Un spectacle qui non seulement se moque du genre peut-être le plus emblématique de l’anime, mais célèbre tout ce qui le rend emblématique?

Gurren lagann Ce n’est peut-être pas le meilleur anime de Mecha, et ce n’est peut-être même pas le anime de robot géant le plus convivial, mais il montre certainement ce qui rend le genre si épique et si aimé. Si vous n’avez jamais regardé d’anime Mecha auparavant, ne voudriez-vous pas que le genre fasse une entrée aussi ridiculement grande?

Regardez ceci si vous aimez: One Punch Man, Mobile Suit Gundam, Dragon Ball, Attack on Titan

***

Gurren lagann est maintenant en streaming sur Hulu et Netflix.

