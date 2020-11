Le gouvernement craint le chaos routier et ferroviaire pendant la période de bulle de Noël «  très chargée  »

Des plans sont en cours d’élaboration pour réduire les perturbations sur les routes et les chemins de fer en raison d’une augmentation prévue des voyages pendant la période des fêtes, avec un tsar des voyages de Noël désigné pour éviter le chaos des transports. Il a été annoncé cette semaine que dans tout le Royaume-Uni, jusqu’à trois ménages seront autorisés à rester ensemble dans une «bulle de Noël» pendant cinq jours du 23 au 27 décembre. On craint que les réseaux routiers et ferroviaires ne soient submergés au début et à la fin de la période, car de nombreuses personnes cherchent à voyager en même temps.Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a déclaré que 500 miles de travaux avaient été dégagés le autoroutes et routes A pour réduire les embouteillages en conséquence, ajoutant qu’il est également prévu de faire circuler des trains plus longs sur le réseau ferroviaire. Il a déclaré que plus de détails seront publiés la semaine prochaine une fois que la demande de passagers sera apparente. Le secrétaire d’État aux transports, Grant Shapps, arrive à Downing Street le 10 novembre 2020 à Londres, en Angleterre (Photo: Leon Neal / Getty Images) M. Shapps a déclaré: «Nous reconnaissons que les gens voudront être avec leurs amis et « Pour ceux qui choisissent de former une bulle de Noël, nous levons les restrictions de voyage à travers le Royaume-Uni pendant cinq jours. » Avant de voyager, planifiez votre voyage très soigneusement et, si possible, réservez bien à l’avance. » : « Alors que certains billets à l’avance sont mis en vente et que les gens commencent à planifier leurs trajets, nous évaluons de près la demande sur le réseau et avons déjà pris des mesures pour minimiser les perturbations potentielles. » Nous développons actuellement un plan axé sur la lutte contre les perturbations, y compris la durée de vie des trains et des règles assouplissantes pour permettre à plus de types d’autocars de circuler, et publiera plus de détails la semaine prochaine, une fois que la demande sera plus claire. »Le gouvernement prévoit de surveiller la demande de voyages par route et par rail à l’aide du site Web de réservation de billets sites et services de planification de voyages tels que Google Maps, pour essayer de comprendre les plans de voyage du public à l’avance et augmenter la capacité de réponse. On pense que le début et la fin de la fenêtre de voyage de cinq jours seront particulièrement chargés. Le ministère des Transports (DfT) a déclaré que le président de Network Rail, Sir Peter Hendy, vérifiera si les réseaux ferroviaires, aériens et routiers sont prêts pour des millions de personnes effectuant des voyages au cours de la fenêtre de cinq jours lorsque les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies. Le porte-parole du RAC, Rod Dennis, a déclaré: » Notre équipe de dépannage prévoit que les routes seront occupées pendant «les cinq jours de Noël». «L’année dernière, les conducteurs nous ont dit qu’ils prévoyaient de faire 31 millions de voyages pour voir famille et amis en voiture à l’approche de Noël, mais il reste à voir quel est l’appétit de la nation pour des voyages similaires cette année. »Réservez des billets à l’avance Le sapin de Noël et les illuminations apparaissent à Coal Drops Yard, à Kings Cross, le 12 novembre 2020 à Londres, en Angleterre (Photo: Jo Hale / Getty Images) Plus tôt cette semaine, le secrétaire des transports a exhorté les gens à réserver leurs billets bien à l’avance si possible et à se préparer aux restrictions sur le nombre de passagers.La capacité des trains est limitée pour permettre la distanciation sociale, certains opérateurs préviennent certains tarifs à l’avance, comme pour Avanti West Coast, qui exploite des trains sur la West Coast Main Line, sont mis en vente le mardi Ces billets moins chers sont généralement disponibles 12 semaines à l’avance, mais leur libération a été retardée pendant la pandémie en raison de changements d’horaires à court terme. La tension sur le réseau sera également augmentée par des travaux d’ingénierie qui auront lieu pendant la période de Noël, entre le 23 décembre et le 4 janvier. L’un des projets les plus perturbateurs sera celui de London King’s Cross, qui sera fermé pendant six jours à compter du jour de Noël.London North Eastern Railway, qui utilise normalement la gare pour ses trains anglo-écossais sur la East Coast Main Line, avertit que Les itinéraires alternatifs seront «très fréquentés et devraient également être évités». S’adressant à la BBC, M. Shapps a déclaré: «Je voudrais inviter les gens à réfléchir très attentivement à leurs projets de voyage et à considérer où ils vont voyager et à regarder les différents itinéraires. alternatives disponibles. »Il a ajouté que les personnes vivant dans des zones placées dans le niveau de restriction le plus élevé en Angleterre, niveau trois, devraient éviter de quitter complètement leur région.