La star de Liverpool pense qu’il est un pionnier – .

Dans une interview accordée au Times, Trent Alexander-Arnold a déclaré qu’il n’avait jamais vu personne jouer le poste d’arrière droit comme il le fait à Liverpool.

L’international anglais a déclaré à Paul Joyce: « Je ne pense pas vraiment que quiconque l’ait fait. . . hmm. . . Je ne veux pas avoir l’air gros, mais je n’ai jamais vu d’arrière droit le jouer comme je l’ai joué.

Bien qu’il ait clairement conscience de paraître arrogant, ce que dit le diplômé de l’académie de Liverpool n’a rien de controversé.

Comme Jamie Carragher l’a un jour plaisanté, c’est comme avoir Kevin De Bruyne à l’arrière droit lorsque Jurgen Klopp nomme Alexander-Arnold dans son XI.

Le joueur de 22 ans est devenu une telle arme pour les Reds qu’il semble rare de le voir faire beaucoup de défense, car les adversaires sont toujours plus prudents sur ce qu’il va faire avec cet incroyable pied droit.

En 145 apparitions pour Liverpool, Alexander Arnold a amassé 38 passes décisives et il a également battu des records.

Il ne fait aucun doute qu’il est un pionnier – un personnage pionnier et innovant – dans le monde du football.

Le n ° 66 de Liverpool a établi un nouveau record de Premier League pour le plus grand nombre de passes décisives d’un défenseur en 2018/19 en en récoltant 12. Ensuite, il a battu son propre record la saison dernière en inscrivant 13 buts.

Entrer dans le football senior et réécrire les livres d’histoire des engagements d’un défenseur dans un but demande du travail, et confirme certainement l’idée qu’Alexander-Arnold joue le rôle d’arrière droit comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Parfois, c’est vraiment comme si Liverpool avait David Beckham à l’arrière droit – sa prestation est si bonne et aussi incroyablement cohérente.

