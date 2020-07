Le gouvernement britannique a «  activement évité  » de sonder les allégations selon lesquelles la Russie aurait interféré avec le Brexit

Les ministres et les agences de renseignement n’ont jamais enquêté sur les allégations selon lesquelles la Russie aurait tenté d’influencer le référendum sur le Brexit, selon le comité du renseignement et de la sécurité (ISC). Un membre a déclaré que le gouvernement avait «activement évité» de rechercher des preuves d’ingérence du Kremlin. Contrairement aux États-Unis, où des espions ont mené une enquête sur des allégations d’ingérence lors de la dernière élection présidentielle, il n’y a jamais eu d’examen de la question de savoir si la Russie avait ou non cherché à modifier le résultat du vote sur l’adhésion à l’UE. «Il y a eu de nombreuses allégations publiques selon lesquelles la Russie a cherché à influencer le référendum de 2016 sur l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE. L’impact de telles tentatives serait difficile, voire impossible, à évaluer, et nous n’avons pas cherché à le faire. Cependant, il est important de déterminer si un État hostile a pris des mesures délibérées dans le but d’influencer un processus démocratique au Royaume-Uni, que celui-ci ait réussi ou non. possible ingérence russe dans le Brexit, le MI5 a initialement donné au comité six lignes de texte qu’il a considérées comme une preuve d’une «extrême prudence» pour impliquer les services de sécurité dans les questions de politique électorale. » Le gouvernement a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune raison à croire que la Russie a modifié le résultat du vote sur le Brexit (Photo: CHRIS J RATCLIFFE / AFP / Getty) Le CSI a ajouté: «Nous n’avons reçu aucune évaluation post-référendaire des tentatives d’ingérence de la Russie… Même si la conclusion de toute évaluation de ce type était qu’il y avait une interférence minimale, cela représenterait néanmoins une assurance utile pour le public que les processus démocratiques du Royaume-Uni sont restés relativement sûrs. P Stewart Hosie a déclaré: «Le rapport révèle que personne au gouvernement ne savait si la Russie était intervenue ou cherchait à influencer le référendum parce qu’il ne voulait pas savoir. Le gouvernement britannique a activement évité de rechercher des preuves de l’ingérence de la Russie. On nous a dit qu’ils n’avaient vu aucune preuve, mais cela n’a aucun sens s’ils ne les avaient pas recherchés. »Dans sa réponse officielle, le gouvernement a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune raison de croire que la Russie avait modifié le résultat du vote sur le Brexit, disant: «Nous n’avons vu aucune preuve d’ingérence réussie dans le référendum de l’UE.

