Les astronautes de la NASA égalent le record de sortie dans l’espace tout en préparant la station spatiale pour les mises à niveau

Les astronautes de la NASA Bob Behnken (à gauche) et Chris Cassidy s’efforcent d’éliminer les débris du cône d’extrémité du nœud Tranquility afin de préparer la Station spatiale internationale à l’ajout de son premier sas commercial lors d’une sortie dans l’espace du 21 juillet 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

Deux astronautes de la NASA ont égalé un record de sortie dans l’espace tout en préparant la Station spatiale internationale pour de futures mises à niveau.

Bob Behnken, qui est arrivé à la station spatiale à bord du vaisseau spatial Crew Dragon DM-2 de SpaceX à la fin mai, et le commandant de l’Expédition 63 Chris Cassidy ont effectué ensemble leur quatrième sortie dans l’espace mardi 21 juillet. L’excursion de 5 heures et 29 minutes a marqué la dixième activité extravéhiculaire, ou EVA, des deux coéquipiers, égalant le record du plus grand nombre de sorties dans l’espace menées par un Américain, comme cela a également été réalisé par deux autres astronautes.

« Est-ce que le dixième ressemble au premier? » Behnken a demandé à Cassidy une fois l’EVA terminée.

« Non, un peu plus à l’aise sur le dixième que sur le premier », répondit Cassidy. « La vue est toujours incroyable, cependant. »

Les astronautes de la NASA Bob Behnken (en bas) et Chris Cassidy retirent un couvercle d’adaptateur d’accouplement pressurisé du cône d’extrémité du nœud Tranquility en préparation de l’ajout du sas commercial de Nanoracks lors d’une sortie dans l’espace du 21 juillet 2020 à l’extérieur de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA TV)

Behnken et Cassidy ont commencé la sortie dans l’espace de mardi à 7 h 12 HAE (11 h 12 GMT), avec une liste de tâches de maintenance à accomplir.

Accomplissant rapidement leurs premiers travaux, l’installation d’une trousse à outils à la base du bras robotique Canadarm2 de la station et photographiant leur chantier d’une précédente sortie dans l’espace pour mettre à niveau les batteries du système électrique de la station, Behnken et Cassidy ont ensuite travaillé sur le retrait de deux appareils appelés » H-Fixtures « qui a aidé à manipuler les panneaux solaires de la station avant le lancement des panneaux.

Behnken avait tenté de retirer l’un des appareils lors d’une sortie dans l’espace précédente, mais n’avait pas été en mesure de le détacher. Pour cet EVA, les astronautes ont été préparés avec une combinaison d’outils, y compris une perceuse électrique (outil de poignée de pistolet), des pinces enroulées de ruban adhésif et une clé à long manche, ainsi qu’une cale imprimée en 3D à bord de la station spatiale pour cette tâche (même si elle s’est avérée inutile).

« Il a fallu un peu d’agitation et de poussée », a déclaré Cassidy après avoir sorti le premier H-Fixture d’une cartouche à la base de l’un des réseaux. « C’était une utilisation assez astucieuse des outils disponibles sur la station spatiale. »

« Il faut vraiment du punch », a rapporté Behnken avant de libérer le deuxième match.

L’astronaute de la NASA Bob Behnken utilise une clé et des pinces pour libérer un «H-Fixture» (comme encerclé) de la base de l’un des panneaux solaires de la Station spatiale internationale sous les yeux de Chris Cassidy lors de la 300e sortie dans l’espace américaine le mardi 21 juillet 2020 . (Crédit d’image: NASA TV)

Après deux heures de travail après la sortie dans l’espace, les astronautes ont rangé leurs outils, repositionné un repose-pied portable et réinitialisé leurs attaches avant de se diriger vers le nœud de tranquillité 3 de la station pour commencer à préparer le module pour l’installation du premier sas commercial de l’avant-poste. .

Le sas Bishop de Nanoracks, qui tire son nom de la pièce d’échecs se déplaçant en diagonale, augmentera la capacité de la station à déployer des cubesats commerciaux et d’autres petits satellites. Le module en forme de cloche devrait être lancé sur un vaisseau spatial cargo SpaceX Dragon plus tard cette année.

Behnken et Cassidy ont travaillé au cône d’extrémité de Tranquility, le configurant pour l’ajout du sas Bishop. Les deux astronautes ont d’abord enlevé un couvercle d’adaptateur d’accouplement pressurisé qui avait été installé pour remplacer un bouclier thermique perdu.

« La question est, essayons-nous de faire un pli de plus ou pas? » Demanda Behnken alors que Cassidy et lui travaillaient pour ranger la couverture volumineuse en forme de tarte.

«Fin de la ‘pizza’, vers la croûte,» répondit Cassidy.

Les deux marcheurs de l’espace ont également attaché trois couvertures thermiques et ont gratté une petite parcelle de débris, dégageant le cône d’extrémité du sas.

Passant à leurs tâches finales, Cassidy et Behnken ont réacheminé les câbles pour un nouveau système de données sans fil et supprimé un filtre de l’objectif d’une caméra.

Behnken et Cassidy sont rentrés et ont commencé à remettre sous pression le sas Quest de la station à 12 h 41 HAE (16 h 41 GMT), marquant la fin de leur sortie dans l’espace.

Dans un communiqué de presse précédant l’EVA de mardi, la NASA a identifié l’événement comme la 300e sortie spatiale menée par des astronautes américains depuis qu’Ed White a quitté son vaisseau spatial Gemini 4 en 1965. Pour atteindre ce total, l’agence spatiale a redéfini ce qui constitue une EVA américaine, y compris pour la première temps sept largages de déchets que les astronautes d’Apollo ont exécutés alors qu’ils étaient encore sur la lune.

La sortie dans l’espace de mardi était également la 231e EVA en soutien à l’assemblage et à la maintenance de la Station spatiale internationale. Depuis 1998, les astronautes et cosmonautes ont passé 60 jours, 12 heures et 3 minutes à travailler en dehors du laboratoire en orbite.

Ayant maintenant effectué 10 sorties dans l’espace chacun, Behnken et Cassidy ont égalé le record américain du plus grand nombre d’EVA réalisées par un Américain établi pour la première fois par Michael Lopez-Alegria en 2007, puis à égalité par Peggy Whitson en 2017. Behnken a maintenant enregistré 61 heures et 10 minutes de travail dans le vide de l’espace. Cassidy a maintenant passé un total de 54 heures et 51 minutes à marcher dans l’espace.

Behnken se classe désormais quatrième et Cassidy se classe neuvième sur la liste mondiale de tous les temps pour le temps total passé dans l’espace.

