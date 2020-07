Le fondateur de Fox News, Roger Ailes, obtient un documentaire sympathique raconté par Jon Voight (vidéo)

Un documentaire sympathique sur le regretté fondateur de Fox News Roger Ailes, intitulé «Man in the Arena» et raconté par Jon Voight, a été publié vendredi sur les plateformes numériques, a annoncé Rush Limbaugh dans son émission vendredi. Regardez la bande-annonce intégrée ci-dessus.

Le mandat d’Ailes au sein du réseau qu’il a fondé s’est terminé en juillet 2016 dans la disgrâce à la suite d’un procès intenté par l’ancienne animatrice de «Real Story» Gretchen Carlson, qui l’a accusé de harcèlement sexuel. Plus de femmes ont suivi Carlson avec des accusations similaires. Il est décédé en mai 2017 à l’âge de 77 ans.

«Man in the Arena» a été produit, écrit et réalisé par l’avocat et réalisateur pour la première fois Michael Barnes et présente des interviews avec l’ancien vice-président Dan Quayle, le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, Rudy Giuliani, Limbaugh, Bill O’Reilly et le président Donald Trump . De plus, le documentaire présente des interviews avec Elizabeth Ailes, la veuve d’Ailes avec son fils et son frère.

«La sortie de« Man in the Arena »est opportune alors que notre société débat du sens de la liberté d’expression et de la question de savoir si la recherche de la vérité est avancée en écoutant d’autres points de vue», a déclaré Barnes dans un communiqué à TheWrap. «Ma propre perspective et parti pris est que la vérité émerge lorsque plusieurs points de vue sont diffusés, et mon objectif avec le film est de présenter Roger Ailes avec précision et dans son contexte, pour donner aux téléspectateurs une compréhension plus profonde du prix élevé que peuvent payer les champions de la liberté d’expression. payer, et de les fasciner avec l’histoire incroyable et improbable d’un pauvre gamin nommé Roger Ailes et les obstacles qu’il a continuellement surmontés pour réussir dans de nombreux domaines.

«Man in the Arena» est actuellement disponible sur les plateformes numériques.