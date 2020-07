Toolform by Jiarui Liao fait de la fabrication un « processus collaboratif »

OPPO x RCA Humanising Technology: ToolForm est une «plate-forme en libre-service» conceptuelle de Jiarui Liao qui introduit les utilisateurs finaux dans les processus de fabrication de l’industrie de la mode. Toolform, qui se concentre spécifiquement sur la conception de lunettes, représente comment la collaboration avec les clients peut rendre l’industrie de la mode plus durable et ses produits plus ergonomiques.Le service repose sur la génération de modèles 3D paramétriques pour aider les clients à adapter une paire de lunettes parfaitement ajustée. Tout en offrant un moyen de rendre l’industrie de la mode plus économe en ressources, l’intention de Liao est également de proposer un modèle de boutique adapté à l’avenir pour aider les détaillants existants à survivre et à se développer. Toolform en réponse à un brief défini par OPPO London Design Center – le centre de conception de la société de technologie mondiale OPPO – tout en étudiant le programme MA Design Products du Royal College of Art. « Il applique une plate-forme en libre-service, utilisant une interaction physique et un modèle 3D paramétrique génération, pour réduire le gaspillage de matériaux de production et les stocks importants dans l’industrie de la mode », a expliqué OPPO London Design Center. rocess constitue une future interface de fabrication, pour permettre aux utilisateurs finaux de participer. « La société technologique mondiale OPPO présente sept projets centrés sur les personnes de cinq étudiants du Royal College of Art qui ont été développés en collaboration avec son centre de conception, OPPO London Design Centre. Les cinq étudiants en vedette faisaient partie des huit de ceux encadrés par la société de technologie mondiale tout en étudiant le programme MA Design Products, au cours duquel ils ont répondu à un mémoire intitulé Humanising Technology.Voir la sélection de projets OPPO de la collaboration OPPO x RCA Humanising Technology ici.

Zultan 5A Pro-Stick Series by Wincent Zultan 5A Pro-Stick Series by Wincent, Paire de baguettes 5A, En hickory américain sélectionné, Processus de fabrication Hard Wax Formula, Baguettes appairées avec une tolérance de 3 g, Longueur: 406 mm, Diamètre: 14,3 mm, Olives en bois, Fabriqué en Suède par Wincent

Zultan 7A Pro-Stick Series by Wincent Zultan 7A Pro-Stick Series by Wincent, Paire de baguettes 7A, En hickory américain sélectionné, Processus de fabrication Hard Wax Formula, Baguettes appairées avec une tolérance de 3 g, Longueur: 395 mm, Diamètre: 13,6 mm, Olives en bois, Fabriqué en Suède par Wincent

Zultan 55F Pro-Stick Serie by Wincent Zultan 55F Pro-Stick Serie by Wincent, Paire de baguettes, En hickory américain sélectionné, Processus de fabrication Hard Wax Formula, Baguettes appairées avec une tolérance de 3 g, Longueur: 406 mm, Diamètre: 14,3 mm, Olives en bois, Fabriqué en Suède par Wincent