Le FC Schalke 04 contre le VfB Stuttgart en direct dans le téléscripteur en direct aujourd’hui

Au début de la 6e journée du match de Bundesliga, le FC Schalke 04 accueille aujourd’hui le VfB Stuttgart. Le jeu commence à 20h30. Ici, vous pouvez suivre le jeu dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

FC Schalke 04 – VfB Stuttgart aujourd’hui dans le téléscripteur en direct: Avant le départ

Avant de commencer: S04 n’aura-t-il toujours pas de victoire ou le redressement réussira-t-il contre le VfB bien commencé? L’entraîneur Manuel Baum attend toujours avec Schalke la première victoire à trois points de la saison.

Avant de commencer: Le match se jouera ce soir à partir de 20h30 dans la Veltins-Arena sur Schalke. Benjamin Brand est en service comme arbitre.

Avant de commencer: Bienvenue en Bundesliga pour la 6e journée entre le FC Schalke 04 et le VfB Stuttgart.

Le pire coaching commence à Schalke: où finit Manuel Baum? 1/23 Sous Manuel Baum, les choses ne vont toujours pas bien à Schalke. De trois matchs, il n’y avait qu’un seul point avec une différence de buts de 1: 8. SPOX regarde donc les pires départs des entraîneurs S04 après trois matchs. 2/23 Huub Stevens (2018/19) – 4 points, différence de buts: -1 3/23 Stevens a pris le relais lors de la 25e journée après la libération de Domenico Tedesco à la 14e place (seulement quatre points derrière la relégation). Schalke a marqué un total de dix points et a rendu la non-relégation parfaite lors de la 32e journée. © imago images / Ferdi Hartung 23/04 Gyula Lorant (1978/79) – 4 points, différence de buts: -3 © imago images / Sven Simon 5/23 L’ancien défenseur hongrois de classe mondiale est venu à Gelsenkirchen avec d’excellentes références (dont le Bayern Munich), malgré le faux départ, S04 a réussi à rester en championnat. Après un total de neuf mois, cependant, il a dû refaire sa valise. 23/06 Jens Keller (2012/13) – 4 points, différence de buts: -4 7/23 Après le petit creux au début, l’équipe de Keller atteint la quatrième place, ce qui lui donne droit à la qualification CL. Il est resté en fonction pendant un total de 660 jours et n’a été libéré qu’en octobre 2014. Avec sa moyenne de point (1,63), il est l’un des meilleurs entraîneurs S04. © imago images / Ferdi Hartung 8/23 Fahrundin Jusufi (1979/80) – 4 points, différence de buts: -5 23/09 L’ancien entraîneur adjoint de Schalke a pris la relève en avril 1980 et a dû partir en mai 1981. Le nouveau manager Rudi Aussauer l’a mis en congé peu après son entrée en fonction et s’est assis sur le banc. A la fin de la saison, S04 a été relégué. © imago images / photo de presse Baumann 23/10 Jörg Berger (1993/94) – 4 points, différence de buts: -5 © imago images / Sven Simon 11/23 Le petit départ saccadé a suffi à garder la classe grâce à huit victoires en douze matchs. Après deux placements au milieu de terrain, S04 a terminé troisième en 1995. Après une dispute avec l’équipe, Berger doit partir, Schalke a remporté la Coupe UEFA cette saison. © imago images / Oliver Hardt 12/23 Helmut Schulte (1992/93) – 3 points, différence de buts: -2 © imago images / Baering 13/23 Schulte a succédé à Udo Lattek. Il a commencé avec trois nuls (y compris contre BVB). Après une dixième place et un mauvais début de saison 1993/94, il est licencié. © imago images / Kicker 14/23 Fritz Langner (1963/64) – 3 points, différence de buts: -5 © imago images / Ferdi Hartung 15/23 Langner a repris le poste d’entraîneur à S04 à la fin du mois d’avril 1964, mais le club n’est resté qu’en Bundesliga en raison de l’augmentation à 18 équipes. En 1967, il perd 0:11 à Gladbach avec S04, il doit retirer son chapeau à la fin de la saison. © imago images / Sven Simon 16/23 Jürgen Sundermann (1982/83) – 3 points, différence de buts: -5 © imago images / Ferdi Hartung 17/23 Après un 0: 5 en coupe contre Cologne et une place de relégation, Sundermann a eu la chance de sauver Schalke. La deuxième moitié de la saison a été si sombre que presque aucun spectateur n’est venu aux matchs. S04 a réussi la relégation, mais a été relégué. © imago images / Sepp Siegl 18/23 Huub Stevens (1996/97) – 3 points, différence de buts: -5 © imago images / Sven Simon 19/23 Stevens a succédé à Berger, mais n’a pas pu améliorer les résultats immédiatement. À la fin de la saison, Schalke a remporté la Coupe UEFA et a par la suite bâti une équipe performante. Stevens a obtenu un congé le 4 décembre 2003 en raison d’un échec continu. © imago images / Ferdi Hartung 20/23 Karl-Heinz Marotzke (1967/77) – 1 point, différence de buts: -9 © imago images / Ferdi Hartung 21/23 Marotzke, qui avait échoué auparavant à Osnabrück, a dû démissionner après une seule victoire et trois nuls en 13 matchs de Bundesliga. Après cela, il n’a plus jamais travaillé comme entraîneur en Allemagne. 22/23 Markus Weinzierl (2016/17) – 0 point, différence de buts: -7 23/23 Weinzierl, venu dans la région de la Ruhr d’Augsbourg pour environ trois millions d’euros, a même perdu les cinq premiers matchs. Après avoir seulement atteint la 10e place de la ligue, il a été remplacé par Tedesco.

Schalke contre le VfB Stuttgart: les formations probables

FC Schalke 04: Rönnow – Thiaw, Sane, Nastasic – Schöpf, Mascarell, Oczipka – Uth, Bozdogan – Paciencia, Matondo

Absents: Ferryman (problèmes musculaires), Kabak (jugement du tribunal de sport), S. Serdar (blessure à la cuisse)

VfB Stuttgart: Kobel – P. Stenzel, Karazor, Kempf – Gonzalez, W. Endo, Mangala, Coulibaly – Didavi, Castro – Kalajdzic

Absents: Ailton (non pris en compte), Anton (blessure à la cheville), Awoudja (déchirure du tendon d’Achille), Grahl (non pris en compte), Mavropanos (opération du genou), Mola (entraînement de rééducation après des problèmes de hanche), Thommy (arriéré après fracture du coude)

Schalke – Stuttgart: Les duels passés