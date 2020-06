Le drame de l’adolescent de l’Oklahoma To The Stars vise subtil mais atterrit sur tiède

Photo : Samuel Goldwyn Films

L’Oklahoma rural des années 1960 Aux étoiles est défini par son espace vide. Le ciel est vaste et les champs en jachère. Les routes sont poussiéreuses et si peu fréquentées que chaque véhicule qui passe se sent important, comme une nouvelle vie qui approche à l’horizon. Et c’est comme ça que ça se passe pour Iris Deerborne (Moonrise Kingdom‘s est Kara Hayward), une adolescente timide qui est tourmentée par des jocks dans une camionnette le long de son chemin vers l’école un matin lorsque Maggie Richmond (Liana Liberato), une citadine intrépide et intrépide, vient à son secours dans une toute nouvelle voiture . Si leur rencontre est magique, c’est un tour de passe-passe, alors que l’écrivain Shannon Bradley-Colleary et la réalisatrice Martha Stephens se lancent dans une histoire d’amour si subtile, ce n’est pas vraiment une histoire d’amour du tout. Dans certaines mains, ce serait intrigant. Ici, cependant, c’est juste tiède.

C Aux étoiles Jeter Kara Hayward, Liana Liberato, Jordana Spiro, Malin Akerman, Shea Whigham, Tony Hale, Adelaide Clemens

Après cette rencontre fatidique sur le côté de la route, Iris et Maggie ont noué une amitié basée sur leur propension mutuelle à se faufiler au milieu de la nuit pour aller nager dans un étang voisin. Leur bourg endormi de Wakita, Oklahoma, est typique de l’Amérique des petites villes, en ce que son extérieur sain nourri au lait masque l’odeur pourrie des potins âcres et de l’insatisfaction amère – incarné ici dans le casting de soutien des ménagères ivres et de leurs filles de pom-pom girls garce. . Les deux constituent une menace réelle pour la téméraire Maggie, dont les histoires inventées sur la carrière de son père en tant que photographe pour La vie magazine sont les moins conséquentes de ses mensonges. Mais il n’y a pas de compte sans quelques transgressions d’abord, et Iris récupère une partie de la confiance et de la popularité de son nouvel ami alors qu’ils sautent des cours, boivent de l’alcool et font des incursions avec la clique populaire à l’école.

Avec quelques ajustements, Aux étoiles se fondrait bien dans le tarif bien intentionné et tout aussi mineur qui peuplait souvent les festivals de films LGBTQ. Mais le script s’éloigne de son récit autrement conventionnel juste au moment où vous pensez qu’il est temps pour ces deux parias solitaires de trouver l’amour l’un avec l’autre – encore une fois, quelque chose qui aurait pu être positif avec une exécution plus raffinée ou inspirée. Il peut sembler contre-intuitif de souhaiter qu’un film se penche davantage sur ce qui est attendu, mais si Aux étoiles est prêt à s’engager dans le vieux trope de tout le monde remarquant une fille autrefois timide une fois qu’elle enlève ses lunettes et se change de cheveux, alors pourquoi ne pas laisser Iris et Maggie tomber amoureuses?

Photo : Samuel Goldwyn Films

G / O Media peut recevoir une commission

C’est un virage particulièrement frustrant étant donné qu’une Aux étoiles joue comme une version junior du classique lesbien de Donna Deitch Cœurs du désert, tous les gants blancs et implications. Visuellement, Stevens et le concepteur de la production Jonathan Guggenheim construisent un fac-similé raisonnablement convaincant de 1960, rehaussé par une palette de couleurs délavées qui donne au mobilier et à la mode du milieu du siècle l’aura d’une photographie fanée. Cela contraste avec la version du film qui a joué à Sundance en 2019, qui a été présentée en noir et blanc; ce changement stylisé ajoute un élément d’intérêt visuel au film, mais ne peut pas compenser entièrement ses défauts narratifs.

En fin de compte, Aux étoiles souffre de trop de thèmes sous-développés – comme un commentaire obscur sur les signes extérieurs de la féminité qui, ironiquement, se dissipe après cette métamorphose fatidique – et des éléments de l’intrigue au hasard pour absorber vraiment le spectateur dans son monde. De même, bien que sa distribution de soutien vante les goûts de Shea Whigham, Tony Hale et Malin Akerman, les performances manquent de l’étincelle intuitive qui peut rendre le matériel autrement défectueux engageant. Il y a quelque chose de doux dans la modestie de ce film, mais sans autres saveurs pour le rehausser, la douceur peut aussi être assez terne.