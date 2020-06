Actualités NRL | Broncos de Brisbane et Dariud Boyd appelés par Sam Thaiday pour leur leadership

La hache en tant que capitaine n’est pas une excuse pour Darius Boyd de ne pas diriger les Broncos en tant que joueur senior, selon le grand Sam Thaiday de Brisbane, exhortant le vétéran des combats à intensifier ses efforts.

Boyd a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de cette saison, mais son combat pour la forme a été si prononcé qu’il a dû faire face à des appels pour retirer immédiatement l’épingle.

L’arrière et l’ailier champion une fois aux prises avec une nouvelle position dans les centres et a eu du mal à soulever une équipe qui a concédé 93 points lors de ses deux derniers matchs. Il a été éliminé en tant que capitaine après la saison dernière.

Thaiday, le coéquipier de Boyd en 2006 à Brisbane, a déclaré Large monde du sport que l’ancienne star de Test avait encore besoin de diriger une jeune équipe des Broncos – même si ce n’était qu’avec des mots et de l’expérience.

« Darius est un peu hors de forme et il vous le dira lui-même », a déclaré Thaiday QLDER.

L’ancien capitaine des Broncos Darius Boyd (L). (Getty)

« Je serais ravi de défier Darius Boyd. Ce que j’ai vu jeudi soir (une défaite de 59-0 contre les Coqs), c’est qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour se tenir debout dans ces groupes et partir, ‘Ils ont marqué un essai sur nous ici, nous ne peut pas simplement laisser cela se produire, nous devons continuer ».

« Je pense que ce qui arrive à beaucoup de ces jeunes joueurs, ce sont des choses trop réfléchies et ils entrent un peu dans leur coquille et c’est alors que vous obtenez l’effet boule de neige.

« C’est à ce moment-là qu’essay après essai vient parce qu’il n’y a personne qui se dit: » OK, c’est fait et dépoussiéré, nous ne pouvons pas changer cela, ils ont marqué cet essai, passons, quel est notre prochain travail? » Et vraiment casser le jeu car en fin de compte, c’est un jeu très simple.

« Ils ont juste besoin de quelqu’un pour se lever. Je pense que même si Darius n’est pas le capitaine maintenant, il peut toujours mener sur le terrain comme un capitaine le dirigerait. Il a ça en lui. »

Le nouveau capitaine Alex Glenn est actuellement écarté d’une blessure à la jambe.

La légende des Broncos et membre du conseil d’administration Darren Lockyer a déclaré que Matt Lodge et Joe Ofahengaue apporteraient le leadership au peloton de départ ce jeudi, lorsque Brisbane affrontera Manly. La nouvelle recrue Ben Te’o, une ancienne star du Queensland Origin, quittera le banc pour son premier match dans la LNR en six ans.

« Il va être à court de course, ça va lui prendre quelques semaines, mais je pense que le seul fait de sa présence aidera ces jeunes enfants », a déclaré Lockyer sur QLDER.

« Kotoni Staggs est de retour, Tevita [Pangai Jr] est de retour la semaine prochaine. Je suppose que Jake Turpin est une grosse perte, mais le problème est que maintenant, ils doivent continuer. Le prochain objectif est Manly, qui va être un défi. «