Le Dr Disrespect veut créer une remise de prix l’année prochaine pour récompenser les « vrais créatifs de l’industrie »

Capture d’écran via Dr Disrespect

Le Dr Disrespect pourrait envisager de créer sa propre émission de récompenses de jeu l’année prochaine, a-t-il tweeté hier soir.

Cette remise de prix serait axée sur les détails des jeux et du streaming et aurait des catégories «qui comptent vraiment», telles que «meilleure conception de carte multijoueur, meilleure conception de skin d’arme, meilleur niveau solo, meilleure musique de menu, clip le plus drôle, gameplay clip de l’année », selon le Doc.

Je pense que l’industrie du jeu a besoin d’une émission de récompenses qui se concentre sur des choses qui comptent vraiment. Exemples: meilleure conception de carte multijoueur, meilleure conception de skin d’arme, meilleur niveau de joueur unique, meilleure musique de menu, clip le plus drôle, clip de jeu de l’année, etc. etc. C’est réglé… L’année prochaine. – Dr Disrespect (@drdisrespect) 30 novembre 2020

Il existe déjà plusieurs émissions de récompenses de jeu, comme les Golden Joystick, les Bafta Game Awards ou les Game Awards 2020, qui devraient avoir lieu le 10 décembre. Ces autres émissions ont normalement de larges catégories qui récompensent les jeux dans leur ensemble, cependant, contrairement à l’idée de Doc de récompenser les caractéristiques spécifiques d’un jeu et sa relation avec la communauté des joueurs.

Il n’est pas confirmé que Doc créera réellement une nouvelle remise de prix. Mais les Esports Awards ont répondu au tweet du Dr Disrespect plus tôt dans la journée, affirmant qu’il consacrerait «volontiers» une section de l’émission l’année prochaine à son idée lors de la cérémonie à Arlington, au Texas. «Les trophées noirs et rouges sont facultatifs», ont déclaré les Esports Awards.

Nous vous entendons… Nous serons heureux de vous donner une section dédiée de notre spectacle pour organiser cela, y compris lors de la cérémonie à Arlington l’année prochaine, les trophées noirs et rouges en option. – Prix Esports – Présenté par Lexus (@esportsawards) 30 novembre 2020

Le Dr Disrespect pourrait simplement obtenir une section dans une cérémonie de remise de prix déjà existante au lieu de créer la sienne. Quoi qu’il en soit, les fans du Two-Time apprécieraient probablement de voir une remise de prix avec son esthétique et avec des catégories qui «récompensent les vrais créatifs de l’industrie».