Steph Curry, les stars de la NBA se moquent de la défaite de Nate Robinson KO face au YouTuber Jake Paul

Être assommé n’est jamais une expérience agréable, mais il faudra un certain temps à l’ex-star de la NBA Nate Robinson pour vivre ses débuts embarrassants en boxe sur le undercard Tyson vs Jones jr.

Le triple champion NBA Slam Dunk a eu une chance de défier la star de YouTube Jake Paul compte tenu de ses racines athlétiques, qui a un combat professionnel à son actif.

Au lieu de cela, il a été assommé à froid au deuxième tour après avoir été abandonné deux fois au premier et il semblait qu’il n’aurait même jamais dû envisager de monter sur le ring.

Les médias sociaux ont eu une journée sur le terrain à ramasser Robinson pour sa performance lamentable avec ses frères NBA également intervenus.

Paul laisse tomber Robinson

Le fait que Robinson ait écrit «Je vais choquer le frère du monde», avant le combat, était tout ce dont Steph Curry avait besoin, ce à quoi la star des Warriors a écrit «Je ne vois aucun mensonge» après le combat.

Curry a également posté: « Sois ok Nate … viens mec. »

La femme de Curry a également pesé mais a offert une réflexion positive sur ses débuts mémorables.

« Je ne me soucie pas du KO, je pense juste que c’est cool de voir quelqu’un essayer quelque chose de nouveau et sortir de sa zone de confort. C’est dope et inspirant.

«Vous n’êtes pas obligé d’être une chose. Je ne veux jamais vivre une vie où je regarde en arrière et dis que je n’ai pas essayé quelque chose que je voulais», a-t-elle posté.

D’autres membres de la communauté NBA et des athlètes du monde entier se sont également moqués de Robinson.

Robinson était en difficulté. (Triller)

« Ce n’était pas une représentation de la famille NBA lol », a écrit Nick Young sur Twitter.

«NUIT NUIT», a tweeté Joel Embiid.

« Jake Paul tho », a écrit JR Smith.

Robinson resta immobile sur la toile après que Paul eut lancé huit coups de poing, dont trois provoquèrent des renversements.

Il y avait des inquiétudes pour le bien-être de Robinson alors que les médecins et le personnel au bord du ring essayaient de l’aider à retrouver ses esprits. Il a raté la décision officielle et était toujours sur le ring longtemps après avoir été abandonné.

Robinson a été autorisé à continuer après avoir été renversé deux fois au premier tour. Il a hésité à dire qu’il voulait continuer après le deuxième KO alors qu’on lui avait donné le temps de se lever quand il a été terrassé la première fois.

L’ancienne star des Knicks a évoqué sa perte sur les réseaux sociaux après le combat.

Jones jr n’est pas content du tirage au sort

« Merci à tous pour tous ces bons voeux, je vais bien », a écrit le joueur de 36 ans sur Instagram.

«J’apprécie @triller pour l’opportunité ainsi que tous ceux qui m’ont soutenu pendant le combat. À mes entraîneurs, entraîneurs, fans et coéquipiers, j’apprécie tout le temps et le soutien que vous avez mis avec moi.

« Ce n’était pas le résultat que nous voulions, mais je suis reconnaissant de l’opportunité de me battre sur la plus grande scène qui soit. »

Le combat a fait l’objet de vives critiques de la part des puristes de la boxe, l’entraîneur vétéran Teddy Atlas décrivant les scènes comme « horribles ». Atlas a appelé la California State Athletic Commission pour avoir autorisé le décalage.

La façon dont il a lancé le combat avec Paul après que la star des médias sociaux ait remporté son premier combat professionnel est d’autant plus humiliante pour Robinson. L’appel était aléatoire et non provoqué par Paul, rendant le résultat encore plus ironique.

Tyson vs Jones Jr se termine par un match nul

« Je veux toute la fumée », a déclaré Robinson à TMZ Sports quelques mois après les débuts de Paul en boxe. « Je suis un athlète de haut niveau. Tu me battre serait probablement la plus grande réussite pour ta carrière de boxeur, ou d’influence sur les réseaux sociaux – peu importe.

«C’est votre plus grande réputation en ce moment, c’est d’assommer Nate Robinson, alors venez le faire. Je mets tout en jeu pour vous. Allons-y. C’est aussi simple que cela.

L’entretien de Robinson avec TMZ Sports a eu lieu en mai 2020 et, en juillet, les deux parties ont convenu d’un accord pour monter sur le ring. Dans une déclaration annonçant le combat, Robinson a fait mention de son pedigree en tant que professionnel et ancien athlète universitaire.

« Je voulais montrer que je suis un athlète de classe mondiale. J’ai joué au football universitaire, joué en NBA pendant 11 ans et je suis enthousiasmé par cette aventure dans le sport de la boxe. »

Ça doit faire mal.