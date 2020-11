The Good Life by SWERY sortira en 2021

The Irregular Corporation a annoncé aujourd’hui que le prochain RPG freestyle La belle vie publié par White Owls Inc. Il y en a des impressions aujourd’hui dans une toute nouvelle bande-annonce qui jette un regard mis à jour sur le jeu.

Dans La belle vie Les joueurs jouent le rôle de la photographe new-yorkaise Naomi à un moment où leur vie se termine dans la paisible ville rurale de Rainy Woods en Angleterre. En surface, il semble que tout le monde dans le village a une belle vie. Cependant, lorsque Naomi commence à rembourser ses dettes grâce à la photographie et aux petits boulots étranges, elle se rend vite compte que tout n’est pas ce qu’il semble dans la «ville la plus heureuse du monde». Les métamorphoses ne sont que le début des mystères dans lesquels se trouve Naomi La belle vie doit révéler.

Utilisez vos compétences de détective et maîtrisez l’art du photojournalisme d’investigation pour capturer les secrets de Rainy Woods. Gardez la tête froide pendant que vous entreprenez des missions étranges mais satisfaisantes pour garder vos finances à flot. Cependant, soyez sur vos gardes, ceux qui en font trop et ne font pas assez attention à eux-mêmes peuvent facilement attraper un rhume. Économisez de l’argent et prenez soin de vous en cultivant des légumes dans votre propre jardin. Forgez de nouvelles amitiés (et des hostilités potentielles) et vivez votre meilleure vie à Rainy Woods, surtout après que vous ayez votre propre mouton de confiance pour faire le tour de la ville. (Sans blague)

La belle vie sortira à l’été 2021.