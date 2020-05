Le directeur de Doctor Strange, Scott Derrickson, dirigera une suite de labyrinthe

Quand Scott Derrickson a décidé de quitter Docteur Strange et le multivers de la folie, tout le monde était un peu surpris. Il ne semblait pas y avoir de mauvais sang entre Marvel et le réalisateur et tout le monde a cité des « différences créatives » pour lesquelles il avait quitté le projet. Derrickson est un réalisateur fascinant, et tout le monde s’est demandé ce qu’il allait faire ensuite, et maintenant nous savons quoi. Selon Deadline, Derrickson a été retenu par TriStar Pictures pour diriger une suite à Jim Henson’s film classique Labyrinthe. Non seulement cette suite a un réalisateur, mais ils ont aussi un écrivain. Maggie Levin, qui a écrit Dans le noir et Ma Valentine car Hulu va travailler sur le script.

Ce n’est pas une grande surprise que TriStar cherche à faire une suite à Labyrinthe. Le film a un énorme culte qu’il a maintenu depuis sa première sortie en 1986. La nostalgie est la voie du monde ces jours-ci, et ce qui était vieux est maintenant très nouveau. Les propriétés Henson prennent également une nouvelle vie à l’ère moderne. En 2019 Le cristal sombre a été repensé comme une émission de télévision prequel dans Netflix intitulé Le cristal noir: l’âge de la résistance. Alors que Netflix a tendance à être plutôt silencieux sur ses chiffres, la série a reçu une tonne d’acclamations critiques et de fans. L’émission n’a pas été renouvelée pour la saison 2 au moment de la rédaction, mais toutes les personnes impliquées semblent désireuses de le faire.

Pour ce qui est de Labyrinthe, après le succès de Le cristal noir, ce n’était vraiment qu’une question de temps. Les suites beaucoup plus tardives sont aléatoires en ce qui concerne le box-office et les critiques, mais qui sait. Il y avait beaucoup d’amour dans Le cristal noir, et c’est pourquoi cela a si bien fonctionné. Si TriStar Pictures s’assure de faire de même pour cette suite, ils pourraient avoir un suivi d’un classique culte entre leurs mains.

