– Publicité –



L’émission de Hannah Gadsby Douglas sort sur Netflix. La toute première comédie spéciale Netflix de Hannah Gadsby, «Nannette», est sortie il y a environ deux ans. Cette fois, cela a fait rire le public très fort. Annette a été un spectacle très réussi et a reçu un grand nombre de critiques positives. Gadsby devient plus célèbre après ce spectacle. Maintenant, elle revient avec une autre émission nommée Douglas qui sort le 26 mai 2020. Cette émission porte le nom de son chien de compagnie.

L’émission de Hannah Gadsby Douglas sort sur Netflix

Gadsby a joué sa visite mondiale «Douglas» à partir de Melbourne il y a un an. Elle a alors emmené «Douglas» à San Francisco, Los Angeles, Houston et la dernière course de cinq semaines à New York. C’était bien sa visite aux États-Unis.

– Publicité –

Les expositions ressemblaient à une expansion de ‘Nannette’, alors qu’elle fouettait avec diligence les critiques qu’elle avait adressées à Nannette de la part des hétéros, selon lesquelles elle était dans une plus large mesure une ‘adresse’ qu’un standup. Elle démonte sagement toutes les «remarques détestables» qui se prétendent «commentaires de base». Cependant, elles sont vraiment éjectées du comptoir des inclinaisons LGBTQ d’hommes hétéros, car elle est excentrique lesbienne.

La date de sortie de l’émission de Hannah Gadsby Douglas

Pour Netflix, mai 2020 est très spécial car de nombreux spéciaux stand-up sortent. Récemment, le 5 mai 2020, la nouvelle émission spéciale de Jerry Seinfeld «23 heures pour tuer» est sorti sur Netflix. Le 19 mai 2020, Patton Oswalt’s ‘J’aime tout’ est sorti sur Netflix.

Hannah a déclaré que le nom de son mignon chien Douglas obtiendrait le crédit partiel derrière le nom de la série, alors qu’elle expliquait que la partie anatomique féminine s’appelait Pouch of Douglas, rétablissant le détriment de sa femme activiste pour les ennemis de Nannette. Elle a également dit que le nom signifie ou même la partie a été prise de John Douglas, une sage-femme du 18e siècle.

Excité par ses visites, lors d’une occasion Netflix FYSEE, Gadsby a déclaré: «Je reçois vraiment une charge de visiter la présentation en direct, mais il y aura des mises sur la planète que je n’aurai pas la possibilité de visiter, donc c’est magnifique que Netflix transporte le spectacle de chaque côté du globe. »

– Publicité –