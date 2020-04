Le développement précoce de Galaxy’s Edge met le cap sur Tatooine / Film

le Star Wars: Galaxy’s Edge les extensions dans les parcs à thème Disneyland et Walt Disney World emmènent les participants dans un autre monde avec le cadre canonique de la planète Batuu dans une galaxie très, très loin. Cependant, au début de la planification du Guerres des étoiles Disneyland et Lucasfilm ont l’intention de faire en sorte que les fans se retrouvent sur Tatooine, la planète natale du désert de Luke Skywalker et de son père Anakin Skywalker. Alors pourquoi cela ne s’est-il pas produit?

Ancien vice-président de Walt Disney World Resort Dan Cockerell récemment assis pour une entrevue avec Lou Mongello sur WDW Radio (via Inside the Magic), et la conversation s’est tournée vers les premiers développements de Star Wars: Galaxy’s Edge, qui nous auraient emmenés dans des endroits très familiers:

«Le théâtre Indiana Jones, qui allait être le cœur du Guerres des étoiles terre … la Mos Eisley Cantina, qui allait être juste en face de Star Tours, et nous avons eu toutes sortes de grands concepts avec ça. Nous n’avions pas franchi le pas sur les dessins d’art, nous n’étions pas allés dans les dessins d’architecture ou quoi que ce soit.

Alors, qu’est-ce qui a fini par changer la direction de Star Wars: Galaxy’s Edge? Eh bien, le PDG de Disney Bob Iger et président de Lucasfilm Kathleen Kennedy regardaient vers l’avenir de Guerres des étoiles. La discussion entre les deux chefs d’entreprise a déclenché un changement radical de direction. Cockerell a expliqué:

« Kathleen Kennedy, son point de vue était, il y a beaucoup plus de Disney Guerres des étoiles des histoires devant nous que derrière nous. Donc, nous devons vraiment réfléchir, voulons-nous construire une Tatooine et construire ce que tous les 50 ans se souviennent Guerres des étoiles est? Ou voulons-nous construire quelque chose d’autre qui va plaire à toutes les générations à venir qui vont connaître les nouvelles histoires? »

C’est le genre de prévoyance qui a permis à Kathleen Kennedy de devenir présidente de Lucasfilm. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la façon dont elle a géré la nouvelle trilogie et a du mal à permettre aux cinéastes de jouer dans le Guerres des étoiles bac à sable sans interférer. Mais la décision de faire installer Star Wars: Galaxy’s Edge dans un nouvel emplacement malléable Guerres des étoiles univers où les personnages peuvent s’arrêter par un endroit canonique sans se soucier de jouer avec la chronologie de l’histoire de la saga est une excellente idée.

Alors que la nouveauté de marcher dans la Mos Eisley Cantina, sans doute de voir la maison d’enfance de Luke Skywalker, et de voir les touches du reste de la Guerres des étoiles l’univers de la trilogie originale est séduisant, il n’aurait probablement pas été aussi immersif que Galaxy’s Edge s’est avéré l’être. La liberté d’une nouvelle planète leur permet d’incorporer une partie de l’ancienne et de la nouvelle, donnant aux fans de tous âges ce qu’ils aiment Guerres des étoiles.

Mais même ainsi, ce serait bien de voir ce que les Imagineers de Disney prévoyaient à l’origine pour le Guerres des étoiles parc à thème avant même qu’il ne s’appelle Galaxy’s Edge. Cockerell dit: «Tous ces concepts ont été mis sur une étagère. Et je suis sûr qu’ils sont assis dans un coffre-fort, et je suis sûr que les gens vont voir un jour – à quoi aurait ressemblé cette terre et quelles seraient les attractions. «

Maintenant que ces informations sont disponibles, je suis sûr que les fans réclament pour voir à quoi pourrait ressembler Galaxy’s Edge. Avec les parcs à thème Disney fermés pour le moment, cela peut peut-être satisfaire notre curiosité en publiant certains des concepts sur lesquels ils ont travaillé. Mais pour le moment, nous sommes heureux que Galaxy’s Edge se soit déroulé de cette façon. Comme l’a dit Cockerell, « il a été conçu pour être intemporel », et cela signifie qu’il durera longtemps dans les parcs à thème de Disney, satisfaisant les fans de tous âges pour les années à venir.

