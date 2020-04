Quand la saison 1 maudite sera-t-elle publiée? Nous avons aussi le détail du tracé et de l’histoire

– Publicité –



Netflix est impatient de continuer à créer des fictions, ce qui signifie que la saison 1 maudite est un fantasme et obtient le privilège d’être une émission Netflix. La saison va avoir un ensemble de 10 épisodes qui sont le nombre standard d’épisodes pour obtenir n’importe quel original Netflix. L’annonce de la longueur des chapitres n’est pas encore disponible.

Beaucoup pensent que le spectacle est basé sur une bande dessinée. Mais non, ce n’est pas vrai. La saison 1 maudite est basée sur un roman graphique écrit par Frank Miller et Tom Wheeler. Le livre se concentre sur l’histoire du roi Arthur.

Le tournage de la période maudite 1 a commencé en mars 2019 dans des lieux magnifiques en Angleterre. Les créateurs voulaient que la série soit superbe. Daniel Netthiem, Zetna Fuentes et Jon East devraient guider la corde et s’assurer que c’est une victoire.

Le travail a commencé il y a des mois. En outre, le marketing, la production et les promotions prennent actuellement du temps en raison de la large utilisation des résultats.

L’intrigue tourne autour du courageux roi Arthur. La torsion dans l’histoire est que le roi Arthur et l’autre se voient à travers les yeux de Nimue. Nimue est une femelle. Nimue a un rôle à jouer car elle l’aide à livrer au sorcier une épée magique.



Aucune annonce officielle faite par Netflix n’a fait surface. Les fans attendent en tenant compte du fait que le roman a été un succès. Les gens attendaient la chaîne. Mais sans déclaration officielle ainsi que la pandémie qui est un coronavirus, il semble que les fans doivent attendre un peu plus longtemps pour la série.

Des acteurs talentueux font partie de la saison 1 de Cursed. Ces noms apparaîtront dans la première saison de la série.

Perry Fitzpatrick qui a joué dans Weekender, Suspects et This is England ’86 a été coulé dans #Maudit prévue pour 2020. pic.twitter.com/vkl16pIxBA

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 16 septembre 2019