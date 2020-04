Aucune «Black Widow» ou «F9» ne laisse une saison de films d’été en sourdine – betanewsfr

Par LINDSEY BAHR

LOS ANGELES (AP) – La campagne de fans de six ans pour un film autonome Black Widow portait ses fruits: enfin, un film mettrait au premier plan le populaire Avenger de Scarlett Johansson. Et, comme la plupart des plus grands spectacles de Marvel, il devait ouvrir le week-end du 1er mai.

« Black Widow » devait lancer ce qui s’annonçait comme une saison estivale généralement lucrative, qui s’étend du Memorial Day à la fête du Travail et représente généralement 4 milliards de dollars, soit près de 40% du box-office nord-américain annuel. Et il y avait beaucoup plus à attendre: le retour de Tom Cruise à l’un de ses rôles les plus emblématiques, une suite de « Wonder Woman », le tarif original de Christopher Nolan et Wes Anderson et plus encore. Puis l’impensable s’est produit.

Maintenant, Hollywood moderne est confronté à une saison estivale qui, au plus tôt, débutera des mois en retard – et même cela change de minute en minute. Lundi, le film Pete Davidson de Judd Apatow «Le roi de Staten Island» est passé à une sortie vidéo à domicile le 12 juin, suivant le chemin de «Artemis Fowl» de Disney le 12 juin et de Scoob! De Warner Bros. » disponible le 15 mai.

Quelques États envisagent de permettre la réouverture prochaine des salles de cinéma – le Texas dès vendredi. Mais aucun blockbuster majeur ne devrait ouvrir avant la mi-juillet. Le premier est le thriller de Christopher Nolan «Tenet», un film de Warner Bros., qui a ardemment résisté le 17 juillet. Peu de temps après, Disney prévoit d’ouvrir «Mulan» le 24 juillet, quatre mois après sa date d’origine. Et puis vient « Wonder Woman 1984 » le 14 août, deux mois plus tard que prévu. C’est quelque chose, mais c’est toujours une coquille de ce que l’été 2020 au cinéma était censé être.

« Nous avons baissé de 50% en ce moment », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « Si les cinémas ouvrent à la mi-juillet, cela compensera certains des modèles vraiment désastreux. Mais il serait naïf de penser que nous allons inventer tout ce box-office. «

Les studios ont dépendu des revenus massifs des mois d’été pendant des décennies, mais ces dernières années, ils ont découvert que les films peuvent faire des numéros à succès dans presque tous les mois.

Cela sera testé avec le calendrier massivement remanié d’Hollywood. « The French Dispatch » de Wes Anderson ouvrira ses portes le 16 octobre, « Black Widow » aura sa journée du 6 novembre et « Top Gun: Maverick » est maintenant programmé pour Noël.

Certains films ont complètement abandonné 2020, notamment le film «Fast and Furious» «F9», le Dwayne Johnson, l’aventure Emily Blunt «Jungle Cruise» et «Ghostbusters: Afterlife», qui ont tous poussé jusqu’en 2021.

Ce n’est pas aussi simple que de simplement rouvrir des lieux. Les théâtres ont besoin de nouveaux films à montrer et le plus grand à l’horizon, «Tenet», est encore près de trois mois.

« L’industrie du cinéma est également nationale », a déclaré la National Association of Theatre Owners dans un communiqué. «Jusqu’à ce que la majorité des marchés aux États-Unis soient ouverts, et les principaux marchés en particulier, il est peu probable que de nouveaux films à grande diffusion soient disponibles.»

La plus grande chaîne de cinéma du pays, AMC, qui exploite plus de 630 théâtres aux États-Unis, a déclaré dans un communiqué que pour la réouverture, ils « ont besoin d’une ligne de vue dans un calendrier régulier de nouveaux blockbusters théâtraux qui excitent vraiment les gens ».

AMC a déclaré qu’il ouvrirait dans les semaines à venir des superproductions comme «Tenet» et «Mulan» utilisant la «programmation créative» des films sortis précédemment.

Eric Wold, un analyste de Wall Street pour B. Riley FBR, a déclaré qu’il y avait tout simplement beaucoup d’incertitude en ce moment concernant l’ouverture des cinémas, les directives et la réaction des cinéphiles.

« Ouvrez-vous maintenant et montrez-vous » Jaws « et » Harry Potter « et des titres plus anciens? Ou est-ce que les gens vont dire: « Je peux regarder ça à la maison »? » Dit Wold. «Je pense que (les théâtres seront) intelligents et attendent. Il n’y a pas d’urgence. Vous pourriez aussi bien attendre jusqu’en juin et voir comment ça se passe et s’ouvrir lentement à partir de là. »

Si les restrictions restent en place plus longtemps, Wold a déclaré que les plus grandes chaînes avaient collecté suffisamment de liquidités pour durer au moins jusqu’à Thanksgiving pour AMC, et même en 2021 pour Cinemark sans aucun revenu.

« Black Widow » aura toujours sa journée au soleil, même si c’est en novembre, et tous les films finiront par sortir sous une forme ou une autre. Mardi, les propriétaires de théâtres et Universal se sont disputés la stratégie de la vidéo directe en VOD de «Trolls World Tour» et ce que cela signifie pour l’avenir des fenêtres théâtrales.

Mais peut-être que les turbulences de la saison de cinéma d’été perdue en 2020 entraîneront une refonte stratégique – du moins c’est ce qu’espère Amy Nicholson, critique de cinéma et co-animatrice « Unspooled ».

« Pendant des décennies, les grands studios se sont éloignés de la production de comédies à petit budget et de dramatiques pour adultes pour jouer leur argent sur des superproductions estivales gargantuesques », a déclaré Nicholson. « Je serais ravi de voir l’industrie se redresser en donnant le feu vert à une liste éclectique de films de 5 à 15 millions de dollars qui pourraient rendre le cinéma encore plus amusant. Il est temps d’échanger les risques financiers contre des risques créatifs. »