Le club des baby-sitters est officiellement renouvelé pour la saison 2; Détails à l’intérieur

The Baby-Sitters Club Saison 2: The Club de baby-sitters tourne pour une seconde ronde. Netflix a relancé la série populaire. Série basée sur les romans les plus vendus, pour une deuxième saison.

Le mercredi (28 octobre) après-midi, Netflix livré sur Internet pour annoncer cette nouvelle. Et, qu’il a officiellement renouvelé Le club des baby-sitters pour une saison 2. Le casting complet était sur place pour participer à une vidéo d’annonce spéciale. La vidéo a été reçue avec des fans lointains et dispersée via Twitter. La vidéo, qui mesure en un peu moins de deux minutes. Et la vidéo présente les jeunes stars de la série qui chantent avec impatience Club de baby-sitters chanson du thème.

Aperçu de la saison:

Écrivain et productrice de séries Ann M. Martin. Elle a été la première à percevoir l’idée de ces jeunes filles inspirantes. Et aussi avec divers horizons, personnalités et croyances qui ont été réunis par une entreprise commerciale. Et, ils ont conçu et lié par les amitiés qu’ils ont nouées.

Cet hébergement adapté aux familles provient de Walden Media. Michael De Luca sera le producteur exécutif de Lucy Kitada. Et il comprend également Frank Smith, Naia Cucukov et Ben Forrer de Walden Media. Rachel Shukert travaille comme showrunner et productrice exécutive avec Lucia Aniello et Lucy Kitada.

Les fans du BSC qui ont développé en avalant chaque élément de contenu sur lequel ils pouvaient mettre la main. Et il sera sans aucun doute familier avec la chanson alors. Et c’est parce que c’est la chanson thème de l’adaptation de la série primaire des livres. La première adaptation de la série a été diffusée auparavant via HBO et a travaillé pendant une saison singulière de janvier à mars 1990.

Saison 2 de TLe club des baby-sitters promeut l’amitié et les aventures de la distribution.

Aventures cast:

Il comprend:

Kristy Thomas,

Mary Anne Spier,

Claudia Kishi,

Stacey McGill,

Dawn Schafer,

Jessie Ramsey,

Mallory Pike, alors que les collégiens commencent leur profession de gardiennage dans la ville de Stoneybrook, Connecticut.



