Photo par Astrid Stawiarz / Getty Images

Kelly Ripa a présenté son incroyable silhouette dans un costume d’Halloween Wonder Woman. L’actrice a partagé Instagram avec ses 2,9 millions d’abonnés et a reçu de nombreux commentaires enrichissants de la part des fans.

Kelly Ripa est une actrice connue pour Vivre avec Kelly et Ryan, Moins cher à la douzaine, et Tous mes enfants. La star est également connue pour son amour d’Halloween et voici quelques-uns de ses meilleurs souvenirs de costumes.

Sur la photo de Wonder Woman, Kelly pose avec ses amis Chantre, Gretchen et Willie. Comme ils affrontent tous des personnages d’Halloween pas si effrayants!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kelly Ripa révèle le costume de Wonder Woman sur Instagram

Kelly Ripa a posté une photo d’elle-même dans un costume de Wonder Woman moulant à l’approche d’Halloween. Elle l’a postée dans la tenue et la perruque emblématiques sur Instagram le mercredi 28 octobre. Le message semble être un retour à son costume de 2017, néanmoins, il a rendu ses fans fous!

La femme de 50 ans a montré sa silhouette incroyable dans la tenue et de nombreux fans ont commenté le message le soulignant.

Les fans sont allés directement à la section des commentaires, avec un écrit: «Kelly, tu es absolument incroyable. Vous êtes vraiment une femme merveilleuse », tandis qu’un autre a écrit:« Kelly, vous semblez être de plus en plus minuscule. Magnifique aussi! Un autre a déclaré: «Wonder Woman mini! Ahh, Kelly! Vous êtes adorable! »

L’actrice adore s’habiller pour Halloween et a partagé une photo d’aperçu d’elle-même habillée en Moira Rose de Ruisseau Schitt, avant ce soir Vivre avec Kelly et Ryan Spécial Halloween.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le meilleur de ses tenues d’Halloween!

Kelly a de nombreuses photos rétrospectives de costumes d’Halloween précédents, et c’est une surprise qu’il lui en reste encore à faire. Au fil des ans, elle s’est déguisée en mercredi Addams de La famille Addams, un personnage de Le conte de la servante et Barbie, pour n’en nommer que quelques-uns.

Kelly et son mari, Mark Consuelos, partagent trois enfants Michael, Lola et Joaquin. Ils impliquent toujours les enfants dans leurs idées d’Halloween qui ont fait d’adorables photos.

Kelly a récemment partagé une publication sur Instagram montrant plusieurs de ses photos d’Halloween. Y compris son mari en tant que flic, qui a attiré beaucoup d’attention en ligne!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

