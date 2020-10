La nouvelle fonctionnalité brillante de «  scènes  » de Microsoft Teams arrive le mois prochain

in

Beaucoup de gens ne retourneront pas au bureau ou à l’université avant l’été 2021. L’avenir prévisible inclura probablement beaucoup plus de visioconférences et Microsoft Teams aura maintenant une nouvelle fonctionnalité le mois prochain qui améliorera le mode Together existant.

Microsoft Teams propose déjà une fonctionnalité intéressante appelée «mode Ensemble» pour rendre ces visioconférences plus productives en améliorant la façon dont nous réagissons aux autres personnes lors d’une réunion.

Le mode Ensemble dans Microsoft Teams applique un arrière-plan virtuel et vous permet également de vous voir et de voir tout le monde comme s’ils étaient ensemble.

Bien que Microsoft Teams vous place, vous et vos collègues ou participants dans une salle virtuelle pour une meilleure interaction, il manque toujours la possibilité de modifier l’apparence de l’arrière-plan.

Dans une nouvelle mise à jour de la feuille de route, Microsoft a confirmé que la fonctionnalité de scènes du mode Together commencera à être déployée auprès des utilisateurs en novembre. La nouvelle fonction «scènes» vous permet de changer les auditoriums et les salles de conférence, et même d’activer un environnement semblable à un café dans vos réunions.

Une fois activé, vous aurez l’impression d’être assis dans un café, une salle de conférence ou une salle de classe avec tous les autres participants à la réunion. Avec la prochaine fonctionnalité de scènes du mode Together, Microsoft prévoit de faciliter la collaboration des participants à la réunion dans un environnement familier.

Cela fonctionne en notant que Microsoft travaille sur de nouvelles dispositions de réunion pour améliorer encore le mode ensemble et l’expérience de présentation dans Teams.

Dans la mise à jour de novembre, Microsoft autorisera également plus de 1 000 participants à interagir dans le chat de la réunion. Actuellement, Microsoft n’autorise que 300 utilisateurs dans le chat de réunion.

En outre, la société a déclaré qu’elle rendait enfin les liens de connexion facilement accessibles lorsque les organisateurs ne pouvaient pas revenir à leurs propres réunions programmées.

La nouvelle fonctionnalité brillante de « scènes » de Microsoft Teams arrive le mois prochain est apparue en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet