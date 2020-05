Le chef de la classe Reboot Coming From Scrubs EP Bill Lawrence – / Film

Bill Lawrence, qui a créé des émissions comme Scrubs, Spin City, Clone High, et Cougar Town, se dirige vers HBO Max.

Lawrence produira un redémarrage de la série ABC Chef de classe, la sitcom qui a été diffusée à l’origine de 1986 à 1991, pour le nouveau service de streaming, et certains de ses Scrubs les collègues serviront de co-animateurs.

Le Hollywood Reporter en parle Chef de classe redémarrer. HBO Max a récupéré le pilote et commandé cinq scripts supplémentaires. Amy Pocha et Seth Cohen, qui étaient scénaristes / producteurs sur Netflix Vandale américain et sont actuellement écrivains de la série ABC de Bill Lawrence Whisky Cavalier, A co-écrit le Chef de classe redémarrer le pilote et servira de co-showrunners aux côtés Scrubs anciens combattants Steven Cragg et Brian Bradley.

Chef de classe centré sur un groupe de lycées de New York exceptionnellement intelligents honore les étudiants qui obtiennent un enseignant suppléant qui essaie d’élargir leurs horizons au-delà des études et les encourage à vivre réellement leur vie. Howard Hesseman a joué le sous, un professeur d’histoire et acteur en herbe qui a un impact sur ses élèves, qui comprenait: Dan Frischman (l’expert en mathématiques), Dan Schneider (le nerd informatique wisecracking), Tony O’Dell (l’étudiant politique conservateur preppy), Robin Givens (la fille riche gâtée et égocentrique), et Kimberly Russell (le bien-aimé), et plusieurs autres. (Brad Pitt même invité à un moment donné.)

L’émission originale a été diffusée sur ABC, mais Warner Bros.TV l’a produite, de sorte que les droits de propriété intellectuelle appartiennent à la famille Warner, ce qui en fait un bon choix pour HBO Max de WarnerMedia, qui sortira plus tard ce mois-ci.

Comme son prédécesseur, ce redémarrage est conçu comme une série de plusieurs caméras d’une demi-heure destinée aux enfants et aux familles. «Les enfants et les familles» ne sont pas les premières choses auxquelles je pense quand je pense à la marque HBO, mais il semble que HBO Max fasse un effort concerté pour bénéficier de son contenu hérité de chaîne premium tout en s’adressant à un public plus jeune pour essayez de devenir un service plus complet qui peut vraiment rivaliser avec Netflix, Disney + et Amazon Prime Video.

HBO Max comprendra plus de 1800 titres au lancement, y compris la plus grande sélection de blockbusters récents disponibles sur n’importe quel streamer. HBO Max tirera de la collection de contenu centenaire de Warner Bros., ainsi que de New Line, des titres de bibliothèque de DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, une sélection de films classiques organisés en partenariat avec Turner Classic Movies, et plus encore. Il devient officiellement disponible sur 27 mai 2020.

