Actualités NRL | Mal Meninga vs Wayne Bennett Kangaroos querelle, Johnathan Thurston commente

Mal Meninga a démissionné de son poste d’entraîneur du Queensland pour les Kangourous, en partie parce que son rival Wayne Bennett voulait également le poste de testeur, estime Johnathan Thurston.

Thurston a été l’un des piliers du règne étonnant de Meninga Maroons, dans lequel il a remporté neuf séries sur 10 entre 2006 et 2015.

Meninga, une ligue de rugby Immortal et ancien capitaine des Kangourous, a mis fin à son règne du Queensland après la saison 2015 et a immédiatement indiqué qu’il voulait être le nouvel entraîneur des tests. Tim Sheens venait de démissionner après sept saisons en charge.

La candidature de Meninga l’a mis face à face avec Bennett, avec qui il a partagé une longue histoire, et la rivalité entre eux est descendue dans l’amertume.

Thurston pense que Meninga a lancé sa quête du poste chez les Kangourous en sachant très bien qu’il serait à couteaux tirés avec Bennett, qui avait occupé le rôle de test deux fois auparavant et convoitait ouvertement un retour.

Wayne Bennett et Mal Meninga. (Sydney Morning Herald)

« Je pense que cela a encore plus éveillé son intérêt pour ce travail, parce que je pense que lui et Wayne ne se sont pas entendus au fil des ans », a déclaré Thurston. Large monde du sport » La dynastie.

« Je me souviens quand le travail des Kangourous est arrivé, je sais que Wayne a également mis sa main sur le ring. »

Billy Slater intervient: « Vous pensez que le gros gars (Meninga) est devenu compétitif, JT? » Thurston a répondu: « Ouais, je pense qu’il l’a fait. »

Un an après la nomination de Meninga au détriment de Bennett, il a écrit une chronique explosive accusant son ancien entraîneur de continuer à le miner et de ne pas comprendre le travail des Kangourous. Il a dit que le couple n’était pas ami.

« Quand Wayne dit qu’il ne veut pas de mon travail, ou que nous sommes des amis qui s’embrasseront après un match, ce n’est tout simplement pas vrai », a écrit Meninga dans Le Courrier Mail, avant un tournoi des quatre nations dans lequel Bennett a entraîné l’Angleterre.

« Je suis un homme de mes propres convictions. Je ne cherche pas l’approbation de Wayne, je n’essaie pas non plus de l’impressionner.

« Je sais qu’il y a une perception que lui et moi sommes amis. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous ne sommes pas amis non plus.

« Il n’y a pas de mauvais sang – il n’y a tout simplement pas de sang du tout. Il n’y a pas de relation là-bas. Nous ne parlons pas. »

L’Australie a battu l’Angleterre 36-18 dans ce Four Nations et a battu la Nouvelle-Zélande en finale. Meninga et Bennett ont affirmé en 2017 que tout différend entre la paire avait été résolu.

L’entraîneur des Kangourous Mal Meninga. (Getty)

Darren Lockyer, entraîné à long terme par les deux grands, a déclaré que Meninga et Bennett partageaient une force commune: tous deux étaient de superbes managers.

« Ils sont similaires à bien des égards », a déclaré Lockyer La dynastie.

« Je pense que les deux entraîneurs sont de très bons managers. Ils ne sont pas au top de leurs tactiques, ils impliquent beaucoup les joueurs dans les décisions autour de l’équipe. »

« Je pense que c’est ce qui les a fait tous les deux réussir au fil des ans. Ils ont mis beaucoup d’énergie et de temps dans leurs joueurs et en retour, ils jouent pour eux.

« Mal est passé sous Wayne Bennett au [Queensland] Académie de police, il a été entraîné par Wayne [at Canberra]. Je pense qu’il y aurait beaucoup de choses que Mal aurait utilisées dans son approche de coaching qu’il aurait apprises de Wayne. «

Meninga reste l’entraîneur des Kangourous et les a conduits au titre de Coupe du monde de rugby à XV 2017. Bennett a été éliminé en tant qu’entraîneur de l’Angleterre en février de cette année après une tournée désastreuse en 2019 qui comprenait des pertes contre la Nouvelle-Zélande, les Tonga et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.