Le changement des règles de quarantaine en Espagne sème la confusion chez les Britanniques à Benidorm

Lorsque la nouvelle des règles de quarantaine entrantes est arrivée à l’aéroport d’Alicante samedi soir, la confusion était généralisée.La plupart des vacanciers ont appris le changement sur les réseaux sociaux, les laissant avec des histoires contradictoires sur l’efficacité immédiate des règles ou, comme il s’est avéré, Le personnel de l’aéroport au sol n’a pas été en mesure de répondre aux questions des Britanniques concernés qui rentrent chez eux, n’ayant pas été informés des changements par les autorités.Le bulletin d’information a coupé le bruit Le personnel n’est pas au courant des changements Samedi, les vacanciers qui n’étaient pas revenus d’Espagne et de ses îles à minuit seraient contraints de mettre en quarantaine pendant 14 jours (Photo: PA) Le personnel de British Airways ne semblait pas non plus préparé au changement soudain de statut du couloir de voyage de l’Espagne. un vol du samedi soir d’Alicante à Londres Heathrow a informé à tort les passagers qu’ils devaient entrer en quarantaine pendant 14 jours à leur retour au Royaume-Uni, malgré le fait qu’il a atterri 90 minutes avant la date limite, de nombreux passagers ont été contraints de passer des appels effrénés chez eux pour tenter de clarifier la situation avant de quitter l’Espagne pour le Royaume-Uni. à l’heure actuelle, beaucoup de personnes encore en Espagne ne peuvent pas partir avant l’entrée en vigueur des règles de quarantaine.L’Espagne se débat sans touristes britanniquesLes baigneurs profitent de la plage de Palma de Majorque, en Espagne (Photo: AP) Benidorm, l’une des destinations d’outre-mer les plus prisées des Britanniques, n’a vu revenir qu’un filet depuis qu’un couloir de voyage a été imposé pour la première fois. Les voyageurs britanniques ont eu six millions de nuitées dans la station balnéaire, mais le taux d’occupation des hôtels est actuellement de 40%, soit moins qu’il ne le serait au milieu de l’hiver dans une année typique. une femme prend un bain de soleil dans une zone délimitée par une corde sur la plage de Poniente à Benidorm (Photo: AFP) La plupart des régions d’Espagne ont durci leurs règles sur les masques faciaux la semaine dernière. Le maire de Benidorm, Toni Perez, a déclaré que la ville ne comptait actuellement que quatre personnes testées positives pour le coronavirus, il est désormais obligatoire de se couvrir à l’extérieur de la maison, sauf si vous mangez, buvez ou sur la plage.

SEME Réfrigérateur Combiné Siemens Ki87vvf30 - 209l - Froid Brassé - A++ - Réfrigérateur congélateur en bas Fnac.com : Réfrigérateur Combiné Siemens Ki87vvf30 - 209l - Froid Brassé - A++ - Réfrigérateur congélateur en bas. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Achetez vos produits en ligne parmi un large choix de marques.

SEME Siemens iQ100 varioPerfect WM12B211FF machine à laver - chargement frontal - pose libre - blanc - Lave linge hublot Fnac.com : Siemens iQ100 varioPerfect WM12B211FF machine à laver - chargement frontal - pose libre - blanc - Lave linge hublot. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Achetez vos produits en ligne parmi un large choix de marques.

SEME Congelateur Vertical Integrable 127l Siemens Gi41nac30 A++ - Congélateur armoire Fnac.com : Congelateur Vertical Integrable 127l Siemens Gi41nac30 A++ - Congélateur armoire. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Achetez vos produits en ligne parmi un large choix de marques.