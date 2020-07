Classement des points CDL de la Call of Duty League 2020

in

Le 2020 Appel du devoir La saison de la Ligue est officiellement en cours.

La saison inaugurale de la ligue franchisée comprend 12 équipes. Ces équipes participeront à plusieurs événements Home Series cette année pour tenter de gagner des points CDL, qui seront utilisés pour déterminer le classement de la ligue.

Pour gagner des points CDL, les équipes devront remporter des matchs gagnés lors de ces événements. Huit des 12 franchises s’affronteront à chaque tournoi Home Series. Ils seront divisés en deux groupes pour jouer au billard. Les deux équipes de chaque groupe qui remporteront deux matchs passeront à s’affronter dans un bracket à élimination simple pour déterminer le champion des Home Series.

Voici une ventilation du nombre de points CDL que les équipes peuvent gagner en fonction de leur classement à un événement Home Series.

Placement

Points CDL

50 premiers (comprend un bonus de 10 points) Deuxième 30 Troisième et quatrième 20 Cinquième et sixième 10 Septième et huitième 0

À l’origine, le 2020 Appel du devoir Le week-end du championnat de la ligue ne comportera que six équipes. Mais en mai, la CDL a changé le format pour La morue Champs 2020 pour inclure les 12 franchises. Gagner des points CDL aussi souvent que possible sera toujours crucial pour le classement d’une équipe au Appel du devoir Week-end de championnat de la ligue.

Voici le classement final du 2020 Appel du devoir Saison de la ligue.

Rang

Nom de l’équipe

Points CDL

1) Atlanta FaZe 280 2) Dallas Empire 260 3) Florida Mutineers 230 4) Chicago Huntsmen 230 5) New York Subliners 140 6) London Royal Ravens 120 7) Toronto Ultra 120 8) Minnesota RØKKR 120 9) OpTic Gaming Los Angeles 100 10 ) Légion de Paris 100 11) Surge de Seattle 50 12) Guérillas de Los Angeles 50

Le 2020 Appel du devoir La saison régulière de la Ligue s’est terminée le 26 juillet. Les 4,6 millions de dollars en séries éliminatoires commencent le 19 août.

