Toronto Ultra bat Atlanta FaZe pour gagner en ligne la série 2020 de la Call of Duty League Toronto Home Series

Malgré son entrée dans le week-end à la 10e place, le Toronto Ultra a remporté son premier Appel du devoir Épreuve de la saison de la ligue et a obtenu une tête de série parmi les huit premières en éliminant le FaZe d’Atlanta en finale de la Série à domicile de Toronto.

À l’instar de leur victoire en demi-finale sur l’Empire de Dallas, l’Ultra a remporté plusieurs victoires sur une carte rapprochée pour contrarier Atlanta, qui avait remporté les neuf cartes jouées avant la grande finale. La série s’est finalement résumée à une situation de cinquième match, ronde 11, dans laquelle Methodz de Toronto a terminé le tournoi avec un kill crucial.

Bien que l’Ultra ait obtenu une tête de série parmi les huit premiers avec la défaite d’OpTic Gaming Los Angeles en demi-finale, ils ont sauté le Minnesota RØKKR pour terminer la saison régulière à la septième place en raison d’un bris d’égalité. En tant que septième tête de série, l’Ultra affrontera les Royal Ravens de Londres au premier tour des séries éliminatoires de la CDL.

Pendant la majeure partie de la saison, Toronto, qui a employé la seule formation de 10 joueurs de toute la ligue, a eu du mal à gagner des matchs. Jusqu’à la Florida Home Series en mai, la quatrième épreuve Home Series de l’équipe, l’Ultra ne s’était pas qualifiée pour une demi-finale. L’équipe ne s’est pas qualifiée pour une autre demi-finale avant les New York Home Series en juillet également.

Bien que la fin de la saison régulière soit décevante, la défaite n’a eu aucune incidence sur le classement final d’Atlanta. Avec deux victoires dans les épreuves et le plus grand nombre d’apparitions en finale de toutes les équipes, FaZe est la tête de série des séries éliminatoires de la CDL et aura un laissez-passer de deux tours dans la fourchette.

Les éliminatoires de la CDL de 4,6 millions de dollars commencent le 19 août.

