Le cas de Babylon est toujours en cours de développement

Square Enix et Platinum Games continuent de travailler sur leur nouvelle IP Le cas de Babylonecomment confirmer dans un état actuel. Il devrait y avoir des informations sur le jeu dès que possible.

Dans la mise à jour actuelle, l’équipe de développement écrit:

«Bien que nous espérions en dire plus sur le jeu cet été, nous pouvons signaler aujourd’hui que le cas de Babylon se développe toujours bien et que l’équipe travaille en toute sécurité depuis chez lui. Square Enix et PlatinumGames se sont engagés à fournir une expérience passionnante et nous sommes impatients de partager plus avec vous sur le cas de Babylon dès que possible. «