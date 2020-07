Assassin’s Creed Valhalla propose des événements mondiaux plutôt que des quêtes secondaires

L’une des critiques suscitées par Assassin’s Creed Odyssey est qu’il est tout simplement aussi gros. Rempli de quêtes secondaires, de missions optionnelles et de gigantesques masses terrestres à explorer, il peut très facilement prendre jusqu’à 100 heures pour voir et faire tout ce qu’il a à offrir. Cependant, plutôt que d’augmenter encore plus l’enchère, Assassin’s Creed Valhalla, qui fait suite, semble prendre un peu de recul par rapport à cette philosophie car il supprime presque entièrement les quêtes secondaires.

S’adressant à GameSpot, le directeur narratif Darby McDevitt déclare que les quêtes secondaires traditionnelles sont « presque inexistantes ». Le site explique que les événements mondiaux prendront leur place, ce qui se passe apparemment au hasard et ne vous mènera pas vers une série de quêtes typique. « Cette approche a été choisie pour s’adapter au récit, car le protagoniste Eivor arrive en Angleterre comme un envahisseur plutôt que comme un natif. Avoir des donneurs de quête à gauche et à droite n’aurait pas de sens, car vous essayez toujours activement de faire des alliances. » Il reste à voir si cela se traduira ou non par un jeu plus court, mais au moins nous savons maintenant quand nous serons en mesure de régler cela. Assassin’s Creed Valhalla arrive sur PlayStation 4 le 17 novembre 2020, avec une version PlayStation 5 nouvelle génération également en préparation.

