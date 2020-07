L’Espagne participera à l’Eurovision Junior 2020

La nouvelle la plus attendue par Eurofans a été confirmée. La Télévision espagnole a annoncé officiellement que l’Espagne participerait à nouveau au Concours Eurovision de la chanson junior, qui dans ce cas se tiendra en Pologne. Après le succès de Melani García qui a signifié le retour au concours musical de la chaîne publique après plus d’une décennie d’audience, ses managers ont décidé de participer pour la deuxième année consécutive pour tenter d’égaler ou même vaincre la troisième place du petit artiste avec « Mars ».

Logo Eurovision Junior 2020

Pour l’instant, c’est l’identité de l’artiste qui représentera notre pays et qui succédera à Melani García est inconnue, mais la vérité est que depuis TVE, il a été annoncé que la recherche d’un chanteur entre 9 et 14 ans avait déjà commencé. Avec cela, il semble clair qu’il n’y aura aucune sorte de présélection comme vous pourriez le penser et dans ce cas, la deuxième année consécutive sera utilisée pour l’élection interne. Du public, il n’y a pas eu non plus de dates approximatives pour confirmer l’identité de l’artiste ou de la chanson choisie pour tenter de remporter la victoire en Pologne.

Rappelons que la 18e édition d’un concours musical se tiendra dimanche 29 novembre prochain dans la ville polonaise de Varsovie. Après la puissante victoire de Viki Gabor, le pays se répète en tant que villes hôtes mais changeantes. Quant au lieu qui accueillera la célébration, tout semble indiquer que l’Union européenne de radio-télévision et la télévision publique polonaise TVP choisiront de le faire dans un studio de télévision et non dans un grand stade. Ce serait l’une des principales mesures qui seront menées dans cette Eurovision Junior 2020 en raison de la crise du coronavirus COVID-19.

Cinq pays confirmés

#MoveTheWorld sera le slogan d’une édition qui sera sans aucun doute très spéciale et c’est qu’après l’annulation de l’Eurovision 2020 en raison du coronavirus, ce sera le premier événement télévisuel et musical majeur organisé par l’UER. Pour l’instant la liste complète des participants est inconnue et c’est que jusqu’à présent La Pologne hôte a confirmé sa présence avec les Pays-Bas, la Russie et l’Allemagne. Dans les prochaines semaines, les autres pays qui souhaitent enfin opter pour la victoire junior de l’Eurovision confirmeront individuellement leur participation. Dans le cas de l’Espagne, il le fera après la troisième place de Melani avec « Mars ». L’Espagne réussira-t-elle à répéter ce grand fait?