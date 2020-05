LE BOOM DE R.L. STINE! Série en développement comme DISNEY + Show

Crédit: Julian Totino Tedesco (Marvel Comics)



Communiqué de presse

Disney + a commandé la série de 8 épisodes «Just Beyond» à l’écrivain Seth Grahame-Smith et produite par 20th Century Fox Television. L’anthologie d’horreur / comédie, basée sur le BOOM le plus vendu! La série de romans graphiques des studios de l’écrivain pour enfants emblématique RL Stine (« Goosebumps »), a été créée par Grahame-Smith, qui a une histoire de se déplacer entre l’horreur et la comédie en tant qu’auteur des romans à succès « Pride and Prejudice and Zombies » et « Abraham Lincoln : Vampire Hunter, « et scénariste de » Dark Shadows « de Tim Burton, » The Lego Batman Movie « et » The Saint « pour le réalisateur Dexter Fletcher et la star Chris Pine.

« J’ai grandi en regardant les rediffusions de » Twilight Zone « et les » Amazing Stories « originales avec mes parents », a déclaré Seth Grahame-Smith. « J’ai toujours voulu créer une série d’anthologie de genre que les familles pouvaient apprécier ensemble, RL Stine a fait partie de millions d’enfance et Disney + a déjà fait ses preuves comme un endroit qui sait faire des spectacles de haute qualité pour toute la famille. Je ne pourrais pas être plus ravis de travailler avec eux deux. «

« À l’époque, nous avions une attraction Goosebumps HorrorLand à Walt Disney World », a déclaré l’auteur R.L. Stine. «Ce fut l’un des sensations fortes de ma vie. Maintenant, je suis ravi d’être de retour avec Disney pour la série télévisée basée sur mes romans graphiques. Ecrire «Just Beyond» pour BOOM! Les studios ont été une joie depuis le début, et je suis très heureux que le merveilleux scénariste Seth Grahame-Smith donne vie à la série sur Disney +. Quelle chance puis-je avoir? «

Une salle d’écrivains est en cours de montage et la série devrait arriver à Disney + à l’automne 2021.

Grahame-Smith et David Katzenberg produiront par le biais de leur bannière KatzSmith Productions. KatzSmith est représenté par WME et Ziffren Brittenham.

BOOM! Les studios sont représentés par UTA et Matt Saver.

«Just Beyond» est produit par 20TH Century Fox Television, une filiale des studios Disney Television. Seth Grahame-Smith sera scénariste et producteur exécutif aux côtés de David Katzenberg, Stephen Christy et Ross Richie. R.L.Stine est attaché en tant que co-producteur exécutif.